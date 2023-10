À l’intérieur de l’incroyable transformation corporelle de Matt Pilmoor, le « marié intrus » de Married At First Sight

MARIÉ à première vue, le « marié intrus », Matt Pilmoor, avait l’air très différent.

Le bodybuilder basé dans le Yorkshire a documenté sa transformation corporelle à couper le souffle sur Instagram.

Instagram

Matt Pilmoor est un marié intrus sur Married At First Sight UK[/caption] Instagram

La star a connu une énorme transformation ces dernières années[/caption] Instagram

Il est bodybuilder et laveur de vitres[/caption]

Matt, 29 ans, partage souvent un aperçu de son style de vie très actif sur les réseaux sociaux.

Des vidéos d’entraînement aux selfies en salle de sport, la nouvelle star de télé-réalité a franchement partagé avec ses abonnés à quoi il ressemblait avant de se lancer dans son parcours de musculation.

Dans le message, une vieille photo d’un jeune Matt est presque méconnaissable.

Pour comparer sa transformation, Matt a également partagé une photo de lui-même, où on peut le voir poser et montrer ses muscles.

La différence est spectaculaire, démontrant les efforts évidents de Matt au gymnase.

Il a écrit en légende : « Effort > Tout. Passé contre présent.

Le nettoyeur de vitres et athlète a déjà détaillé son parcours d’entraînement : « Cette année a été si agréable juste pour relâcher les freins plutôt que de se lancer à toute vapeur dans un autre spectacle de musculation.

« Au cours des 5 dernières années, j’ai concouru chaque année, vous pouvez finir par vous épuiser et, dans mon cas, ne pas apprécier le processus. Depuis que j’ai passé un an sans compétition, j’ai trouvé beaucoup plus de motivation.

« Je m’entraîne toujours très dur en préparation pour l’année prochaine mais en termes de style de vie, me permettant de m’amuser et de profiter de cette année. »

Célibataire depuis un an, Matt n’a jamais eu de chance en amour.

Mais il est maintenant prêt à trouver la personne idéale et espère que les experts trouveront la bonne personne pour lui.

Il a déclaré aux producteurs : « Cela a été trois ou quatre années difficiles. La vie a été des hauts et des bas comme des montagnes russes, je pense que c’est enfin le moment pour moi d’être heureux, d’avoir quelqu’un qui soutient ce que je fais.

«J’espère que ma nouvelle épouse est terre-à-terre, drôle, aimante et attentionnée. Je ne marcherai pas dans l’allée si ma femme est très, très fougueuse.

Avec Matt parmi eux, les patrons de Channel 4 ont récemment révélé qu’ils allaient ajouter huit personnes supplémentaires à l’expérience, dans l’espoir de faire bouger les choses.

Instagram

La star est basée dans le Yorkshire[/caption] Instagram

Il espère trouver l’amour parmi les jeunes mariés[/caption]