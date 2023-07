À l’intérieur de l’incroyable transformation corporelle de la star d’EastEnders Letitia Dean qui l’a vue perdre quatre tailles de robe

LETITIA Dean est l’un des membres originaux de la distribution d’EastEnders et a fait ses débuts dans le premier épisode en 1985.

Depuis lors, les téléspectateurs ont vu son personnage Sharon Watts traverser des mariages, des divorces, des grossesses et même des tentatives de meurtre.

L'actrice de Sharon Watts impressionne régulièrement les téléspectateurs avec son nouveau look

Mais une chose qui a retenu l’attention des téléspectateurs ces derniers temps est la perte de poids impressionnante de Letitia, 55 ans.

On pense que l’actrice emblématique d’EastEnders a abandonné quatre tailles de robe et, en parlant de la transformation, a déclaré: « J’ai été choyée, polie et plumée. »

Les fans se rendent régulièrement sur les réseaux sociaux pour la complimenter, l’un d’entre eux ayant récemment tweeté : « Je ne pense pas que Letitia Dean ait jamais été aussi belle. »

Un autre a dit: « Letitia a l’air incroyable! »

Et un troisième a ajouté: « Letitia Dean a l’air fabuleuse, elle m’a inspiré pour me mettre en forme. Elle ressemble à une personne différente.

Avant sa décision de perdre du poids, Letitia a révélé qu’elle avait été soumise à une cruauté à la traîne sur son apparence.

S’exprimant sur l’émission dérivée d’EastEnders Secrets from the Square, elle a déclaré: «On m’a dit beaucoup de choses horribles. « Elle est trop grosse, les autres acteurs se plaignent de ne pas pouvoir tenir sur le même plateau qu’elle ».

Letitia avait précédemment expliqué à Closer à quel point la course à pied et la boxe étaient désormais « deux de ses activités préférées » et elle avait également évoqué la réduction à 1 300 calories par jour.

Parlant de son régime alimentaire, Letitia a déclaré qu’elle mangeait des aliments riches en protéines comme des poitrines de poulet sans peau et qu’elle faisait le plein de légumes verts.

Elle a dit de changer son régime alimentaire: «C’était incroyable. J’ai découvert que j’avais tellement plus d’énergie que lorsque je mangeais de la malbouffe.

