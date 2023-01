À l’intérieur de l’incroyable relooking de style Grand Designs de la star d’EastEnders, Shane Richie, du manoir de Surrey à 2 millions de livres sterling

SHANE Ritchie se lance dans une cure de jouvence de style Grand Designs de son manoir de Surrey de 2 millions de livres sterling avec un nouvel atrium et une galerie.

La luxueuse maison de cinq chambres de la star d’EastEnders dispose déjà d’un grand hall d’entrée, d’une salle familiale, d’une salle de petit-déjeuner et d’un bureau.

Rex

Shane prévoit une énorme cure de jouvence dans son manoir de 2 millions de livres sterling[/caption] Bbc

Il joue Alfie Moon dans le feuilleton de la BBC[/caption]

Mais maintenant, Shane, qui joue Alfie Moon dans le feuilleton, veut construire un atrium ouvert et chic au-dessus du hall et une galerie au premier étage.

Shane, 58 ans, a demandé au conseil local un permis de construire pour démolir son porche et une extension de façade à un étage.

Il veut le remplacer par une nouvelle extension de deux étages et construire une extension arrière au premier étage pour une plus grande chambre, et une extension de toit pour démarrer.

Si les planificateurs du conseil local donnent le feu vert, ce sera la TROISIÈME extension de Shane depuis qu’il a acheté la propriété en 2008.

Il a d’abord obtenu un permis de construire pour une extension de chambre au premier étage afin de créer un dressing.

L’ancienne star de I’m a Celebrity a ensuite reçu le feu vert pour une orangerie à l’arrière malgré l’objection d’un voisin, affirmant qu’il s’agissait d’un « sur-développement ».

Et en 2015, il a été autorisé à une extension arrière d’un étage alors que les responsables ont déclaré que la propriété avait déjà été “considérablement” agrandie depuis sa construction.

Ils ont dit: «Le logement est une grande maison individuelle à deux étages située dans un terrain généreux. Le bâtiment actuel a été considérablement agrandi.

“L’extension serait située à l’arrière et serait proportionnée en taille, conception et échelle à l’habitation d’origine et d’une apparence acceptable.”

Les derniers plans de Shane ont été étiquetés “l’extension de Shane” dans les documents déposés au conseil local.

Les autorités devraient prendre une décision en mars et jusqu’à présent, il n’y a eu aucune objection de la part des voisins.

Shane a payé 1,1 million de livres sterling pour le pad en 2008, mais on pense maintenant qu’il vaut environ 2 millions de livres sterling à la suite de l’amélioration de sa maison.