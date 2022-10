À l’intérieur de l’incroyable mégayacht de 425 pieds “manoir flottant” avec piscine à débordement à bord, club de plage et cinéma

FUSIONNER le luxe d’un manoir terrestre avec les capacités d’un mégayacht semble être la recette parfaite pour un fabuleux pad flottant.

Et c’est exactement ce qu’un studio de design néerlandais renommé a créé pour capturer l’essence de l’opulence et la partager avec la mer.

Le superbe superyacht de 425 pieds a été conçu par le magicien de l'eau néerlandais Sander Sinot

Il dispose de nombreuses piscines, d'un club de plage et même d'un spa pour se détendre

Un home cinéma confortable est également présenté dans la conception du navire nommé Poetry

Les créateurs voulaient s'assurer que le manoir flottant avait une atmosphère intime mais luxueuse

Les magiciens de l’eau de Sinot Yacht Architecture & Design ont dévoilé leur nouveau concept de 425 pieds avant le très attendu Monaco Yacht Show.

Le navire, nommé Poetry, laissera les clients souhaitant ne jamais avoir à retourner à terre grâce à sa richesse d’équipements extravagants.

Le mégayacht possède son propre club de plage avec une piscine à débordement, un spa, un sauna et un salon de beauté – ce qui signifie que la terre ferme ne sera plus qu’un lointain souvenir.

Mais le designer Sander Sinot tenait à ce que le manoir flottant ressemble “plus à une maison” qu’à un paquebot de croisière.

Le design combine le contraste parfait de la lumière et des ombres, prouvant la palette monochrome parfaite pour son design élégant et sexy.

Les invités peuvent même manipuler les illuminations après la tombée de la nuit – car le superyacht est équipé d’un éclairage à contrôle ambiant pour vous permettre de créer l’ambiance.

Les têtes de pont imminentes associées à la promesse d’un soleil chaud produisent la silhouette parfaite pour le bien nommé Poetry.

L’incroyable concept de Sander l’a amené à revenir à la planche à dessin et à déplacer la timonerie dans le but de maximiser l’espace.

En plus d’ajouter un autre degré d’intimité, il ajoute un look minimaliste attrayant au pont supérieur normalement encombré.

Et cela permet à l’heureux propriétaire de se détendre dans une immense suite qui s’étend sur tout le niveau supérieur.

Cela signifie qu’il y a beaucoup de place pour jusqu’à 14 invités et 47 membres d’équipage pour profiter de la navigation sur les mers.

Avec un faisceau de 19 m, une vitesse maximale de 17,5 nœuds et une vitesse de croisière de 12 nœuds, ce superyacht tentaculaire est étonnamment confortable.

Il y a quatre cabines invités, deux cabines VIP et une cabine propriétaire pour se coucher, ce qui le rend parfait pour se divertir.

Sander avait l’intention de créer un concept de design qui “représente les rêves du propriétaire – moins formel, plus authentique, plus comme une maison”.

” COMME UNE RESORT “

Mais malgré sa quête d’une sensation d’intimité, la merveille de design n’a pas lésiné sur les ajouts de luxe.

De superbes images de maquette montrent comment chaque pièce serait équipée de tout le confort moderne et de beaux meubles neutres.

Les autres installations proposées sont directement “inspirées de la flexibilité que vous trouvez dans les stations balnéaires”, garantissant que chaque client est entièrement pris en charge.

Son impressionnant club de plage, son salon de beauté avec espace pour les soins des ongles et de beauté, son spa avec sauna et hammam et sa salle de sport prête à faire fondre le stress et les tensions, peuvent décrocher l’achat d’un client ultra-riche.

Il y a même une salle de cinéma élégante et confortable avec un écran gigantesque pour se pelotonner et regarder votre film préféré.

Mais pour ceux qui apprécient un après-midi de quelque chose de plus aventureux, il est préférable de s’aventurer sur le pont.

Il s’agit d’une nouvelle approche thématique de la conception de yachts qui commence par les rêves du propriétaire. Ponceuse Sinot

Les adorateurs du soleil peuvent faire une pause dans les rayons avec des têtes de pont mobiles, tandis que les nageurs peuvent plonger sur des plates-formes étendues, permettant aux gens d’explorer l’océan.

Des baies vitrées du sol au plafond et six énormes trappes rabattables garantissent que la mer n’est jamais trop loin de votre eye-liner.

Ou vous pouvez manger un morceau tout en vous relaxant dans la salle à manger semi-en plein air avec une vue magnifique sur l’itinéraire que vous avez choisi.

Parlant de la conception, qui pourrait un jour devenir une réalité, Sinot a déclaré : “Il s’agit d’une nouvelle approche thématique de la conception de yachts qui commence par les rêves du propriétaire.

“Pour lui/elle, nous explorons les valeurs intérieures de l’espace et comment nous vivons nos vies avec un mélange d’éléments auxquels les gens ne pensent normalement pas.

“Il s’agit d’un concept poétique inspiré par la flexibilité que l’on trouve dans les stations balnéaires, la liberté de profiter de l’intimité ou de socialiser en famille ou entre amis.

“En déplaçant la timonerie vers un nouvel emplacement, nous pourrions créer un véritable espace privé dont profiterait le propriétaire.”

Sinot Architecture & Design a près de trente projets de superyachts à son actif après s’être fait un nom au fil des ans.

Le design de Poetry sera présenté par la firme au Monaco Yacht Show 2022 au Yacht Design & Innovation Hub.

Vous n'aurez jamais besoin de retourner sur la terre ferme grâce à l'ajout d'un salon de beauté à bord

Les vastes chambres offrent une vue panoramique sur l'océan

Les invités peuvent dîner en plein air sur le pont, qui est complet avec des têtes de pont imminentes