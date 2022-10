À l’intérieur de l’incroyable manoir du Cheshire d’Olivia Attwood alors qu’elle arrive en Australie pour I’m A Celeb

OLIVIA Attwood troque sa maison glamour du Cheshire pour la jungle.

La star de I’m A Celebrity, qui a acheté le bloc chic l’année dernière avec son fiancé Bradley Dack, a admis que la maison allait lui manquer et ce n’est pas surprenant compte tenu de son immense propriété.

TVI

Olivia et Bradley ont emménagé dans leur nouvelle maison chic du Cheshire[/caption]

Instagram

L’incroyable maison a un immense dressing pour les affaires d’Olivia[/caption]

TVI

La maison du Cheshire dispose de nombreux espaces ouverts[/caption]

L’ancienne star de Love Island, Olivia, 31 ans, a donné aux fans un accès aux coulisses de sa maison sur une page Instagram désignée – révélant un incroyable dressing et un couloir en miroir.

Après des mois de planification, elle et son futur mari Bradley ont célébré leur emménagement en taquinant la maison alors vide sur les réseaux sociaux.

“Bienvenue chez moi”, Olivia a lancé les choses, aux côtés de clichés de l’espace de garde-robe tentaculaire qui avait été transformé à partir d’un bureau à domicile.

Équipée de lumières vives pour illuminer chaque placard, la pièce dispose également d’un espace de maquillage pour que la star de télé-réalité soit glamour.

Olivia – qui est arrivée en Australie cette semaine – a également déclaré aux fans qu’elle était “tellement ravie” en montrant la zone d’entrée, qui comportait des miroirs du sol au plafond sur les murs.

La nouvelle propriété a également une élégante extension de véranda à l’arrière, ainsi que de grandes portes noires et un petit jardin privé à l’avant.

À l’intérieur, les fans ont pu en voir plus sur un épisode d’Olivia Meets Her Match, alors que le couple révélait la grande cuisine et la salle de bain en marbre.

À l’étage, le couple a complété sa chambre avec un grand cadre de lit en velours dans une teinte bleue délicate, où elle a été vue en train de se blottir contre Bradley.





Complétant son ambiance contemporaine, la maison dispose d’un grand espace vert à l’arrière, ainsi que d’un kit de terrasse en bois avec une table et des chaises.

Olivia et Bradley n’ont pas pu contenir leur excitation dans leur émission de téléréalité alors qu’elle a sauté dans ses bras après avoir emménagé dans leur maison.

“C’est triste parce que j’ai l’impression que nous quittons une étape de notre vie et que nous entrons dans la suivante d’une manière étrange”, a déclaré Olivia à propos de leur déménagement.

« C’est comme une maison d’adulte, n’est-ce pas ?

Instagram/oliviajadeabode

Son dressing est déjà rempli de chaussures[/caption]

Instagram/oliviajadeabode

Le hall d’entrée a été décoré de miroirs[/caption]

TVI

La maison a une immense extension à l’arrière donnant sur le jardin[/caption]

TVI

La cuisine lumineuse et aérée est entièrement équipée[/caption]

TVI

Les salles de bains sont revêtues d’un carrelage en marbre chic[/caption]

Instagram/oliviajadeabode

Elle a également montré son énorme cadre de lit en velours[/caption]