À l’intérieur de l’incroyable manoir Buckinghamshire d’Anton Du Beke alors qu’il décroche enfin un poste de jury de jugement strict

ANTON Du Beke est réputé pour être chic et sophistiqué – et sa belle maison familiale n’est pas différente.

La star de Strictly Come Dancing, qui succède au juge Bruno Tonioli dans l’émission, vit dans un magnifique manoir dans le Buckinghamshire.

Anton Du Beke vit dans une maison traditionnelle dans le Buckinghamshire

La star de Strictly donne régulièrement un coup d'œil aux fans dans son salon

Anton vient d'être annoncé comme nouveau juge sur Strictly

La demeure traditionnelle d’Anton est élégamment décorée et dispose de superbes baies vitrées.

Le danseur professionnel, qui est apparu dans toutes les séries de Strictly depuis ses débuts en 2004, donne fréquemment aux fans un coup d’œil dans son salon.

Avec des murs de couleur crème et un sol en bois brillant, le point central de la pièce est ses lourds rideaux du sol au plafond avec un bandeau à franges.

Pendant le verrouillage, Anton, 54 ans, a filmé de nombreuses vidéos depuis son salon pour garder le moral de ses fans, s’habillant souvent d’un haut-de-forme et d’une queue de pie.

Anton a deux enfants appelés Henrietta et George

Les enfants jouent dans le salon et écoutent papa lire des histoires

Mais lorsque la caméra s’arrête de tourner, la star se détend en regardant la télévision ou en lisant à ses deux enfants, Henriette et George, depuis son confortable canapé blanc cassé.

Pendant ce temps, Anton – qui est marié à sa femme Hannah – a laissé les fans entrer dans sa glorieuse cuisine rustique pour des segments de cuisine invités sur This Morning.

Le chef passionné a préparé certaines de ses friandises préférées pour l’émission ITV1 en direct de chez lui, y compris un délicieux «Cha Cha Cherry Bakewell Cake».

Le point central de la cuisine d’Anton est une cheminée en briques nues, décorée de banderoles rouges en forme de cœur.

Anton a une magnifique cuisine familiale

La star a montré sa cuisine dans This Morning

Il a des carreaux traditionnels, des armoires à shaker blanches de style campagnard et des accessoires rouge vif, dont un grille-pain.

La pièce de résistance est une pancarte accrochée au-dessus de la cheminée qui dit : « JE PRÉFÈRE BOIRE DU CHAMPAGNE ».

Les invités peuvent goûter à certaines des créations d’Anton sur une grande table à manger en bois massif, avant de se diriger vers le bureau pour feuilleter l’un de ses livres.

La star de Strictly remplacera Bruno Tonioli dans l'émission de cette année

La maison d'Anton et de sa femme Hannah a une grande salle à manger pour se divertir

Le passionné de mots a récemment montré l'un de ses livres dans son bureau

Jeudi, Anton a annoncé qu’il échangeait la piste de danse contre une place à la table des juges pour la série de cette année Strictly Come Dancing.

« Mes amours, je ne peux pas vous dire à quel point je suis ravi d’entrer dans les brogues de Bruno pour la prochaine série de Strictly », a-t-il déclaré.

« C’est un rêve devenu réalité de juger aux côtés des meilleurs et je promets d’être plus gentil avec tous les couples qu’aucun d’entre eux ne l’a jamais été avec moi. »

Anton rejoindra la juge en chef Shirley Ballas, ainsi que Motsi Mabuse et Craig Revel Horwood dans le panel.

Anton a décrit son nouveau travail comme « un rêve devenu réalité »

Bruno, 65 ans, a été contraint de manquer la dernière série en raison des restrictions de voyage liées au coronavirus, car la traversée de l’Atlantique s’est avérée trop problématique.

Avant le retour de l’émission cet automne, Bruno s’est retiré de son retour en tant que juge. Il fait partie de Strictly depuis 2004 mais est en Amérique et travaille sur Dancing with the Stars.

Cependant, The Sun peut révéler que Bruno fera un retour à l’émission BBC One pour le spécial Noël.