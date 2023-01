À l’intérieur de l’incroyable manoir australien de la star de Love Island, Jessie, alors qu’elle se déshabille en bikini pour poser à la maison

La dernière bombe de LOVE Island, Jessie Wynter, est arrivée fraîchement d’Australie pour bouleverser la vie de la série britannique.

La villa sud-africaine de Winter Love Island est loin de Down Under et du coussin moelleux de Jessie avec le confort d’une maison élégante.

Instagram

La star de Love Island, Jessie Wynter, vit dans un magnifique manoir australien[/caption] Instagram

La star de télé-réalité pose souvent pour des clichés en bikini dans son salon élégant[/caption] Instagram

D’immenses miroirs offrent l’endroit idéal pour ses selfies glamour[/caption]

Jessie était sortie avec Tom et Will pendant son court passage dans la série de matchmaking actuelle.

Pourtant, à Love Island Australia, en 2019, Jessie s’est associée à quatre hommes différents et est devenue une légende de la villa avec son drame et ses doublures.

Le Sun a révélé en exclusivité qu’elle entrerait dans la villa britannique dans le but de faire bouger les choses.

Bien qu’elle n’ait pas passé beaucoup de temps dans son appartement élégant ces derniers temps, elle a donné aux fans un aperçu de la vie à la maison sur sa page Instagram.

Les images de Jessie offrent un aperçu de son magnifique espace de vie décloisonné, avec des murs crème et des poutres apparentes.

Les armoires anciennes sont associées à des lampes en bois à la mode et à d’immenses miroirs, ces derniers étant parfaits pour un selfie.

Les tons bois se poursuivent dans sa cuisine, avec des placards en acajou contrastant avec des murs carrelés blancs.

Une table en îlot est l’endroit idéal pour concocter un festin et accueillir ses amis.

Son salon est décoré dans un style minimaliste, mais dispose d’une immense télévision et d’un miroir.

Une cheminée en briques apparentes ajoute une touche classique ainsi que le plâtrage orné au plafond.

Le casting de Love Island 2023 dévoilé Voici votre aperçu des candidats de Love Island 2023 Tout sur l’actrice de Bond Olivia Hawkins

La première étoile malvoyante de la villa, Ron Hall

Qui est Tanyel Revan ?

Tout savoir sur Kai Fagan

Maquilleuse des stars Lana Jenkins

Qui est le fermier TikTok Will Young ?

Tout sur l’étudiante en sciences Tanya Manhenga

Tout savoir sur Shaq Muhammad

Qui est Anna-May Robey de Love Island ?

Tout savoir sur Haris Namani

Bombshell et footballeur Tom Clare

Qui est la bombe de Love Island, Zara Lackenby-Brown ?

La beauté australienne Jessie Wynter a expliqué

Tout sur Aaron Waters

Le casting complet de Love Island dévoilé

Il y a une table avec une plante, des décorations de pampa et un aperçu d’un canapé couleur pierre.

Une porte coulissante mène à un balcon où la star de la télé-réalité pose souvent pour ses clichés Instagram en lingerie et en bikini.

Instagram

Le salon de Jessie comprend une superbe cheminée en briques apparentes et des détails ornés au plafond[/caption] Instagram