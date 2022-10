À l’intérieur de l’incroyable maison londonienne du juge Masked Dancer, Oti Mabuse, avec une immense salle de bains, le gagnant du spectacle démasque

La star de THE Masked Dancer, Oti Mabuse, a donné aux fans un aperçu de la maison de luxe londonienne qu’elle partage avec son mari Marius Lepure.

Le couple de danseurs a opté pour des planchers polis dans le salon, qui sont parfaits pour glisser, cassant un mouvement de danse.

Instagram

La star de Strictly and Masked Dancer a célébré son anniversaire marquant l’année dernière sur son pad entouré de ballons[/caption]

L’ancienne star de Strictly, Oti, 32 ans, a conservé de nombreuses caractéristiques traditionnelles de la maison, y compris une superbe cheminée, mais les a rénovées pour donner à sa maison une ambiance chic et moderne.

Les murs gris clair ont créé une ambiance fraîche mais confortable que le couple a coordonnée avec une étagère blanche.

Les cadres photo monochromes et les fleurs assortis à la cheminée et à l’horloge au-dessus complètent la pièce moderne.

Un grand canapé violet se démarque dans la pièce qu’Oti a décorée de coussins violets et rouges, à côté se trouve un canapé gris à une place.

Derrière le canapé se trouve un lampadaire noir et blanc, qui complète les rideaux sombres du sol au plafond du couple.

Pour s’assurer qu’elle a toujours fière allure, Oti a également installé un miroir pleine longueur dans le salon en face de l’étagère.

Ils ont posé leur téléviseur sur un meuble en bois sombre posé sur un tapis de sol en peau de vache.





Oti a également fièrement montré sa salle de bain massive, avec des planchers en bois et des murs blanchis à la chaux.

Un autre coin salon dans la maison comprend des étagères pleines à craquer, un canapé crème à une place sur un tapis de couleur café.

Quatre élégantes chaises en plastique blanc complètent le salon que le couple utilise pour se déguiser en personnages amusants tels que Shrek, ce qu’ils ont fait pour leur série de cours de danse pour enfants.

La cuisine est le rêve d’un minimaliste, avec des armoires blanches élégantes et une petite table de cuisine avec des chaises blanches en bois assorties.

Une jolie peinture d’un âne se trouve au-dessus de la table.

Oti et Marius ont également une immense cour arrière où ils jouent au cricket devant un appartement de grand-mère avec sa propre terrasse substantielle.

Né en Afrique du Sud, Oti est devenu célèbre sur Strictly Come Dancing de BBC One et a remporté le concours avec Kelvin Fletcher en 2019.

Elle a de nouveau gagné Strictly en 2020 avec son partenaire Bill Bailey.

Elle a été vue le plus récemment sur The Masked Dancer, qui a dévoilé son gagnant hier soir.

La star de Glee, Heather Morris, a triomphé dans la finale de The Masked Dancer après avoir été révélée en tant que Scissors.

Le joueur de 35 ans a battu Onomatopée, qui a été démasqué en tant qu’acteur de comédies musicales Adam Garcia, 49 ans.

Pendant ce temps, l’ancien juge Strictly Bruno Tonioli est arrivé troisième.

L’expert en danse, 66 ans, a été démasqué dans le programme ITV en tant que Pearly King.

Instagram

La palette de couleurs vertes dans l’une de ses chambres[/caption]

Instagram

Oti Mabuse, 31 ans, sourit dans une robe rouge et une boucle d’oreille[/caption]

Instagram

Oti et son mari Marius dans leur salon[/caption]

Instagram

Elle vit dans une maison moderne classique à Londres[/caption]

Instagram

Et partage la somptueuse maison avec son mari Marius Lepure[/caption]

Instagram

Le couple pratique ses mouvements de danse sur un sol en bois[/caption]

Instagram

Oti a décoré le salon dans des tons de blanc, gris et noir[/caption]