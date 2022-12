À l’intérieur de l’incroyable maison londonienne de Dermot O’Leary, star de This Morning

Dermot O’Leary de THIS Morning a donné aux fans un aperçu de sa maison chic, où il se détend entre le tournage de This Morning.

Il partage une charmante maison de 3,5 millions de livres sterling au nord de Londres, qu’il voit souvent sur son compte Instagram, avec sa femme Dee et leur jeune fils.

deekoppangoleary

La magnifique maison du nord de Londres regorge de détails charmants[/caption]

L’homme de 47 ans vit à Primrose Hill à Londres avec sa femme Dee Koppang, 42 ans, et leur petit fils Kasper, et le couple a clairement un penchant pour la décoration d’intérieur.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de leur maison est l’escalier ouvert qui monte de la cuisine ouverte en face d’une fenêtre à panneaux.

En haut de l’escalier, on peut voir des briques apparentes, tandis qu’en bas des bûches de bois reposent dans une alcôve.

La maison semble être sur plus de deux étages car un autre escalier – cette fois peint en blanc – figure également dans les poteaux partagés par Dermot et sa femme Dee.

A un étage, une double porte s’ouvre sur une pièce au parquet point de Hongrie et au mobilier de style rétro, dont un chariot à boissons circulaire en laiton.

Un grand miroir se trouve au-dessus d’une cheminée imposante, tandis que le couple a créé un mur d’images de papillons dans une alcôve.





Pendant ce temps, en bas, dans la cuisine, il y a un léger thème nautique, avec une lumière d’ancre funky sur le mur et un placard de style rétro rempli de tasses et de verres.

Les unités blanches font face à un mur de baies vitrées qui donnent sur leur jardin.

La lumière semble inonder toutes les pièces de la maison, la productrice et réalisatrice Dee prenant des photos de sa garde-robe enviable dans un grand dressing et dans le couloir lumineux et aéré près de l’escalier.

Une chaise en velours jaune moutarde et des tissus d’ameublement tels que des couvertures et des coussins ajoutent une touche de couleur à la pièce.

Une pièce au sommet de la maison semble avoir été convertie en home studio pour le présentateur de radio, avec des enseignes au néon, des œuvres d’art et d’énormes plantes feuillues.

Le dressing comprend un mur plein d’armoires à panneaux en miroir et une grande commode peut être vue à l’autre bout de la pièce.

Bien que cet espace soit plus que probablement le domaine de Dee, Dermot a apposé son empreinte sur une autre pièce de la maison où il a encadré des photos de son travail ainsi qu’un panneau “en ondes” en clin d’œil à son travail à la radio.

La maison a certainement beaucoup de place pour leurs chats, y compris Toto, qui figure dans les livres pour enfants de Dermot, Toto The Ninja Cat.

Dermot a montré sa magnifique maison lors d’une collecte de fonds caritative en direct pour collecter des fonds indispensables pour le London Irish Centre.

Présentant sa tablette aux téléspectateurs en juillet de l’année dernière, lorsque le verrouillage était en vigueur, il a déclaré: «Nous sommes chez moi.

«C’est ma maison, nous devrions être au London Irish Centre en train de faire une collecte de fonds, mais nous voici pour une soirée de chansons, de musique et de discussions avec des amis.

« Un petit tour de la maison, j’ai essayé de la rendre la plus irlandaise possible sans en faire trop. Nous avons beaucoup de verdure, nous avons une photo de (Ernest) Shackleton poussant son bateau…

“Et il y a beaucoup de verres ici où nous avions l’habitude de divertir les gens avant l’apocalypse.”

deekoppangoleary

Soutenir le NHS pendant la grossesse de Dee plus tôt cette année[/caption]

Instagram

deekoppangoleary

Le chat a la course de la maison, allongé ici dans l’une des chambres avec salle de bain du couple[/caption]

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram





Vous avez une histoire ? envoyez un e-mail à digishowbiz@the-sun.co.uk ou appelez-nous directement au 02077824220.

Nous payons aussi pour les vidéos. Cliquez ici pour télécharger le vôtre.