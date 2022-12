À l’intérieur de l’incroyable maison londonienne de Chloe Madeley après avoir quitté le manoir de Richard, le père star de GMB

La fille de RICHARD Madeley, Chloé, a montré son incroyable maison londonienne avec une cuisine élégante et une immense véranda.

Le gourou du fitness – qui a accueilli sa fille Bodhi en août – a donné aux fans un aperçu de la maison nouvellement décorée après une refonte complète.

Instagram/@jameshaskel

Chloe Madeley a accueilli son premier enfant en août[/caption]

Instagram/homehaskell

Le couple rénove sa propriété londonienne[/caption]

Instagram/homehaskell

Elle a relooké sa salle de bain[/caption]

Instagram/homehaskell

Le gourou du fitness a montré les résultats de la refonte[/caption]

Chloé, 35 ans, a été forcée de retourner s’écraser chez ses parents juste après avoir accouché en raison de rénovations dans la propriété de son mari James Haskell.

L’expert en nutrition a informé les fans des progrès, y compris une salle de bain nouvellement carrelée en marbre avec des finitions dorées.

Le couple a également montré sa nouvelle cuisine couleur crème avec des abat-jour originaux et un couloir décoré avec goût avec du parquet.

Le couple peut également se détendre dans leur immense véranda qui bénéficie de beaucoup de lumière naturelle et d’espace pour une table à manger et un grand banc donnant sur le jardin.

La nouvelle maman a été ravie de montrer son tout nouveau salon, qui a été décoré avec des tons neutres.

EN SAVOIR PLUS SUR CHLOE MADELEY ‘DÉVASTÉ’ J’appréhendais de vivre avec maman et papa après l’accouchement, révèle Chloe Madeley FAIT POUR ELLE Chloe Madeley révèle le nom non sexiste de son adorable bébé sur Loose Women

Chloé et James ont récemment quitté la maison de Richard et Judy pour s’installer dans leur propre maison récemment rénovée.

Elle a récemment confié au Sun : « J’ai paniqué. Oh mon Dieu, ça va être ma mère, mon père, moi, James et un nouveau-né tous ensemble dans une maison.

“J’étais tranquillement dévasté et je le redoutais. Je pensais que nous allions tous être tellement éreintés.

Mais ses parents vedettes de la télévision se sont avérés être d’excellents colocataires. Et l’expérience a même renforcé son lien avec Judy, 74 ans, après avoir été une “fille à papa” toute sa vie.

Chloé a déclaré: «Il y a juste eu la plus belle camaraderie familiale entre nous. Ma mère et moi n’avons jamais été aussi proches

« J’ai toujours été la fille à papa. Mais depuis que je suis enceinte, ça a complètement basculé.

«Mon père est intéressé, mais il a également terminé la conversation après quelques minutes, alors que ma mère a vécu et respiré avec moi. C’est le plus proche que j’aie jamais ressenti pour elle.

Heureusement, James s’entend bien avec sa belle-famille et Chloé dit : « Ma mère et James ont un lien vraiment spécial.

“Elle pense qu’il est l’une des personnes les plus drôles qu’elle ait jamais rencontrées.”

Elle a eu une césarienne d’urgence après que le travail n’ait pas progressé après une induction, et a commencé à bien allaiter bien qu’elle se soit convaincue que cela ne fonctionnerait pas.

« J’ai passé toute ma grossesse à accepter le fait que cela n’arriverait pas. Tant de mes amis et de ma famille avaient essayé et n’y étaient pas parvenus », a déclaré Chloé.

“Ma mère en particulier a eu une très grave mammite après m’avoir eue et elle regarde souvent en arrière et pense que c’est le catalyseur qui a conduit à sa dépression postnatale et au déclin de sa santé mentale, qui s’est incroyablement aggravée et n’a pas été diagnostiquée pendant trop longtemps.

« Mais ça a été vraiment incroyable. Je n’ai jamais lutté avec mon approvisionnement en lait et même si c’était douloureux au début, cela allait et venait rapidement. Toute l’expérience a été une très agréable surprise.

Instagram/homehaskell

Les nouveaux parents se sont mis dans l’ambiance festive[/caption]

Instagram/homehaskell

La véranda est baignée de lumière naturelle[/caption]

Instagram/homehaskell

La cuisine est décorée avec goût[/caption]

Instagram/homehaskell

Le couple a une toute nouvelle salle de bain carrelée de marbre[/caption]