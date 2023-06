Une maison «flottante» de GRAND Designs est arrivée sur le marché pour une somme alléchante.

L’incroyable propriété, qui figurait dans l’émission en octobre 2021, est maintenant à gagner.

Au prix de près de 2 millions de livres sterling, la maison est située sur l’estuaire de la rivière Blackwater dans l’Essex.

La maison défiant la gravité se trouve à 4,5 m au-dessus du niveau du sol, ce qui la rend « à l’épreuve des inondations ».

Il a été expliqué sur Grand Designs comment la maison est située sur un terrain désigné par l’Agence pour l’environnement comme zone inondable 3, le risque le plus élevé.

Il se trouve sur un impressionnant terrain de sept acres et offre une vue à 260 degrés.

La maison est maintenue élevée dans les airs par 34 pieux en béton qui ont été forés à 14 mètres dans le sol.

À leur arrivée, les clients sont accueillis dans un grand hall d’accueil avec une buanderie et un garage.

Ils montent ensuite l’escalier jusqu’au premier étage avant de rencontrer un autre couloir qui se connecte à un salon et à une salle à manger décloisonnés.

Trois des quatre chambres de la maison ont leur propre salle de bain, ainsi qu’une salle de bain familiale.

Parlant de la propriété, Ed Casson de Fine and Country Mid Essex a déclaré: « C’est vraiment une propriété unique et magnifique et bien que Geoff ait aimé y vivre, il a terminé son grand projet et pense qu’il est temps de réduire un peu les effectifs. »

Il a ajouté: «Je dirais que c’est idéal pour quelqu’un qui est peut-être basé à Londres mais originaire d’Essex, et qui veut un week-end dans un endroit exceptionnel.

“Cela pourrait également convenir à un couple plus âgé, qui souhaite profiter des promenades et du mode de vie de cette région, qui est vraiment tranquille et magnifique.”

