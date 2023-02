À l’intérieur de l’incroyable maison familiale de la star de Coronation Street, Samia Longchambon, qu’elle partage avec son mari de Dancing On Ice

La magnifique maison de la star de CORONATION Street, Longchambon, possède une jolie salle de jeux pour enfants et un immense jardin avec son propre espace de yoga.

L’actrice vit avec le patineur professionnel de Dancing On Ice Sylvain, leur fils Yves et la fille de Samia, Freya, qu’elle partage avec son ex-mari Matt Smith.

L’actrice de Corrie, 40 ans, a partagé des photos de sa maison et de sa famille avec des fans sur les réseaux sociaux au fil des ans.

Une photo montre la maman de deux enfants montrant ses talents de yoga aux côtés de sa fille Freya, 12 ans, dans le jardin.

Tous deux vêtus de vêtements d’entraînement, les deux ont regardé chaque centimètre des professionnels alors qu’ils perfectionnaient leur pose sur des nattes sur l’herbe luxuriante.

Samia a révélé sur Instagram que le yoga lui avait sauvé la vie depuis ses débuts il y a près de cinq ans, le faisant chaque fois qu’elle le pouvait et même dans sa loge de Coronation Street.

Yves roupille dans le jardin sur le canapé d’été

Elle a déclaré: “Après avoir essayé de nombreuses méthodes différentes au fil des ans pour soulager mon #anxiété, la principale chose qui fait la différence pour moi est la pratique quotidienne du #Yoga. Je trouve que cela m’aide à calmer mes pensées, à prendre du recul et à apprécier le « maintenant » au lieu de me soucier de l’avenir. Et un petit bonus est que mon corps se sent beaucoup mieux aussi, pas seulement mon esprit !

Dans une autre photo, qui montre également l’adorable fils de Samia et Slyvain, Yves, six ans, le petit garçon a l’air super détendu alors qu’il dort sur le canapé de jardin en osier de la famille.

Derrière Yves, le jardin s’étend depuis des lustres avec une section surélevée avec une balançoire en bois, une maison d’été et de nombreux arbres pour donner à la magnifique intimité familiale.





Samia, qui joue Maria Connor dans le feuilleton ITV de longue date, a également révélé qu’elle avait obtenu un diplôme en réflexologie après avoir étudié le cours à la maison.

La beauté et son mari français de six ans ont partagé une série d’images dans leur maison, qui semble suivre une palette de couleurs grises dans toute la propriété, sur les réseaux sociaux.

Sur une superbe photo de la famille, les abonnés peuvent voir leur cuisine avec un double four, des armoires en bois sombre et des appareils en acier inoxydable.

Le pro-skater Sylvain, 42 ans, a également partagé une sélection d’images de la salle de jeux de ses enfants sur son Instagram.

Parallèlement au message, il a écrit: “Les enfants sont vraiment satisfaits de la transformation de leur salle de jeux et nous adorons notre espace familial relaxant!”

Doté d’un canapé gris en forme de L confortable, il est également doté de jolis coussins personnalisés en “S” et “Y”, d’une table basse en bois et d’un tapis shaggy gris.





