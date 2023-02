À l’intérieur de l’incroyable maison familiale de Claudia Fogarty, bombe de Love Island, alors qu’elle entre dans la villa

La dernière bombe de LOVE Island, Claudia Fogarty, donne du fil à retordre à la villa sud-africaine avec sa magnifique maison.

La femme d’affaires, dont The Sun a révélé qu’elle est la fille du gagnant de I’m A Celeb, Carl Fogarty, est sur le point de faire bouger les choses dans le premier opus de Love Island pour 2023.

Claudia, qui dirige la boutique de vêtements Storm Fashion avec sa sœur Danielle, capture sa vie très élégante sur sa page Instagram.

Elle vit dans une maison chic avec une vaste cuisine ouverte et des murs en briques apparentes.

Le salon dispose d’une immense baie vitrée – parfaite pour la lumière naturelle pour les selfies – et pour afficher le sapin de Noël de manière optimale.

Pendant ce temps, elle peut se détendre et se détendre dans le reste du salon accueillant sur des canapés empilés avec des coussins.

Sa famille a apposé son empreinte sur la propriété avec un assortiment de touches personnelles, notamment des ornements et des cadres photo.

La magnifique demeure est décorée de tons blancs et crème partout.

Claudia pose souvent avec sa sœur Danielle, qui est mariée à Ross Worswick, ancien élève d’Ex On The Beach.

Pendant ce temps, elle change maintenant le confort de sa maison pour devenir la prochaine bombe de Love Island.

Un initié de Love Island d’ITV2 a déclaré au Sun: «Claudia est prête à se pavaner dans la villa de manière imminente.

«Elle est classe, belle et bien éduquée et est sur le point d’avoir tous les garçons qui se battent pour elle.

“Sa vie est peut-être glamour, mais la famille signifie tout pour elle et elle aimerait rencontrer l’homme de ses rêves et s’installer. Mais elle a promis de ne pas être trop torride, pour éviter les rougeurs de papa.

Le père de Claudia, Carl, a remporté le mastodonte ITV I’m A Celebrity en 2014, où il a battu Jake Quickenden de The X Factor et la présentatrice de télévision Melanie Sykes à la première place.

Elle marchera dans un territoire tumultueux avec de nombreux couples sur les rochers, ce qui signifie qu’elle est susceptible de faire son choix et de faire des vagues dès son entrée.

Tanya et Shaq et Will et Jessie sont les deux seuls couples apparemment installés pour le moment, ce qui en fait un jeu équitable pour le propriétaire de la marque de mode.

Avec deux nouveaux garçons, Jordan et Casey, qui ont récemment franchi les portes, il reste à voir lequel des cœurs des garçons Claudia gagnera.

