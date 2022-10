À l’intérieur de l’incroyable maison de Shannon Courtenay, star de Who Dares Wins, comprenant un escalier en colimaçon, du parquet et un mur scintillant

BOXER Shannon Courtenay a montré aux fans son incroyable maison après l’avoir plongée dans le désert sur Celebrity SAS: Who Dares Wins.

La combattante WBA, 29 ans, a traversé une période difficile dans la série Channel 4 qu’elle a ouverte le mois dernier dans The Sun.

Le boxer a une cuisine somptueuse avec des plans de travail en marbre et des armoires à shaker[/caption]

Ses armoires et ses ustensiles aux couleurs assorties ajoutent une touche élégante[/caption]

Shannon a vécu dans le désert sur Celeb SAS: Who Dares Wins[/caption]

Elle s’est abstenue d’assommer la co-star Calum Best lors d’un défi brutal et a également lutté contre les blessures subies sur le ring.

Pourtant, hors écran, l’ancienne championne des poids coq, qui a remporté neuf victoires professionnelles, a pu se détendre dans sa maison moderne.

Elle s’est rendue sur sa page Instagram pour révéler le coussin en peluche, avec une cuisine moderne.

Les armoires à crème donnent une sensation chaleureuse tandis que tous ses ustensiles sont soigneusement organisés dans des boîtes nommées.

Désireuse de conserver les couleurs de la cuisine de campagne, la star du sport stylé a même assorti son grille-pain à ses boîtes de rangement.

Pendant ce temps, une île au milieu de l’espace de cuisson lui donne l’endroit idéal pour grignoter ses salades.

L’atmosphère rustique de sa maison se reflète dans les portes en bois clair et les planchers lambrissés.

Une rampe d’escalier en fer foncé ajoute une touche de style moderne.





Cela se poursuit dans les chambres à l’étage, avec un miroir incrusté de diamants parfait pour les selfies.

En effet, Shannon a mentionné sa chambre alors qu’elle racontait des bouffonneries racées hors écran sur SAS Who Dares Wins, comme elle l’a avoué: “Chaque nuit, Pete essayait de monter dans mon lit et je disais:” Nous ne sommes pas sur Love Island, OK !’.”

Une autre pièce moderne avec un sol et des murs de style granit ajoute à la fraîcheur et à la mode de sa maison.

Pendant ce temps, à l’extérieur, la star dispose d’un espace pour se détendre avec des meubles en osier.

Loin de sa maison confortable et de la dure réalité de son nouveau rôle à la télévision, elle a récemment déclaré sur Instagram : « J’espère que vous avez tous apprécié le spectacle. C’était brutal mais incroyable à filmer. Je pense qu’il est juste de dire que le gazage CS n’était pas ma meilleure heure, en ce qui concerne le fraisage, j’ai dit dès le premier jour que si je devais faire cette tâche, je n’allais frapper personne et je suis resté fidèle à mes armes et je suis tellement content de l’avoir fait.

“Vous savez que tout ce spectacle SAS est un marathon, pas un sprint, donc vous savez les deux premières tâches dans lesquelles je n’ai pas très bien réussi, mais connectez-vous la semaine prochaine pour voir comment je progresse.”

Les tons neutres et chaleureux se poursuivent dans le salon[/caption]

Shannon est capable de profiter du soleil dans son jardin sur des meubles en osier[/caption]

