À l’intérieur de l’incroyable maison de Martin et Shirlie Kemp alors que les fans affirment qu’ils sont le chat et la souris de Masked Singer

MARTIN Kemp et sa femme Shirlie ont donné aux fans un aperçu de leur maison glamour au milieu des spéculations qu’ils sont sur The Masked Singer.

Les fans sont convaincus que le duo est derrière Cat and Mouse dans l’émission à succès d’ITV.

Howden

Martin et Shirlie ont montré leur cuisine[/caption] Howden

Le couple a été occupé à rénover sa nouvelle maison victorienne[/caption] Instagram

Leur salon a une sensation d’époque ornée[/caption]

Seul le temps nous dira si la prédiction est vraie, mais loin des écrans de télévision, le couple vit certainement dans une magnifique maison.

Le chanteur du Spandau Ballet a montré sa nouvelle cuisine alors qu’il posait à côté des comptoirs blancs et de l’immense îlot dans un post Instagram avec son Wham! conjoint vedette.

Martin, 61 ans, et Shirlie, 60 ans, ont l’immense propriété pour eux seuls maintenant que leurs enfants ont tous grandi et ont déménagé.

S’adressant à Instagram, le père de deux enfants – qui partage son fils Roman, 29 ans, et sa fille Harley, 33 ans, avec sa femme, a fait l’éloge de leur superbe cuisine.

Les photos montraient les comptoirs blancs et les plateaux en marbre blanc assortis, ornés de détails dorés et entourant un immense lavabo blanc.

Un poêle double est caché dans une petite alcôve, à côté d’un îlot de cuisine tentaculaire parfait pour accueillir des invités pour le dîner.

La cuisine dispose d’un certain nombre d’équipements de haute technologie, dont une machine à café et un four fonctionnant en Wi-Fi, le réfrigérateur étant caché dans une pièce séparée.

“Ma partie préférée de la cuisine est la machine à café, elle est connectée au wifi donc quand vous êtes au lit le matin, vous pouvez aller sur l’application et préparer votre café pour la journée, pas besoin de bouger”, a déclaré Martin.

“J’ai hâte de vivre les beaux moments en famille autour de cet îlot de cuisine.”

La famille a été occupée à rénover sa nouvelle maison – un manoir victorien qui a désespérément besoin d’un peu d’attention interne.

Martin et Shirley ont documenté la transformation sur une page Instagram dédiée à la maison – Maison #9.

Le couple a fait enlever des murs dans le salon pour créer un espace de vie “ouvert” centré autour d’une cheminée d’origine.





A l’étage, il y a un certain nombre de chambres que les Kemp ont été occupées à rénover, avec le toit au-dessus de la suite parentale totalement remplacé.

La pièce semble avoir été équipée d’un immense lustre en cristal, avec des murs partout finis avec du blanc neutre, des crèmes et des bleus.

La vieille maison victorienne de Martin a beaucoup d’espace extérieur, que sa femme Shirlie a transformé avec un joli cabanon blanc et beaucoup de fleurs.

“Les anciens propriétaires cultivaient beaucoup de leurs propres légumes, ce que nous n’avons jamais fait”, a expliqué le couple à propos du jardin dans un article.

Montrant les parcelles de terrain, le couple a révélé qu’il avait également ajouté une “porte d’entrée” blanche à la maison, ainsi qu’un petit cabanon.

Martin a épousé Shirlie en 1988 et le couple a l’un des mariages les plus solides du showbiz.

Ils ont une fille Harley et un fils Roman, dont le parrain est feu George Michael, pour qui Shirlie était choriste dans son groupe Wham!

TVI

Les fans sont convaincus que le duo est derrière les masques de Cat and Mouse[/caption] Howden

Les rénovations ont été documentées sur leur page Instagram pour la maison[/caption]