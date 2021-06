À l’intérieur de l’incroyable maison de la star de Holby City, Rosie Marcel, alors qu’elle rénove la campagne après l’annulation du spectacle

La star de HOLBY City, Rosie Marcel, a donné aux fans un aperçu de sa maison tentaculaire alors que la BBC a annoncé que le drame médical culte était supprimé après 23 ans.

Rosie, 44 ans, qui incarne Jac Naylor, chirurgien cardiothoracique consultant à Holby et son émission sœur Casualty, a montré sa superbe rénovation domiciliaire sur Instagram.

L’actrice vit dans la maison avec son mari Ben Stacey et sa fille Beau Marcel Stacey.

Elle a montré aux fans son bloc-notes alors qu’ils le démontaient et le rénovaient avec un tout nouveau décor.

Rosie a retroussé ses manches pour peindre elle-même et a choisi un blanc brillant pour ses chambres avec de hauts plafonds et des panneaux marron.

Elle a conservé une partie de la maçonnerie d’origine et a ajouté une touche de pêche au-dessus des fenêtres.

La vue depuis le jardin était incroyable à travers les immenses fenêtres de style Tudor.

Le jardin était parfaitement aménagé avec de superbes buissons et d’énormes arbres entourant la pelouse tentaculaire.

À l’intérieur de la maison, la famille a conservé une cheminée pittoresque encastrée dans la maçonnerie.

Certaines des chambres familiales ont été peintes dans des tons neutres de crème et de gris.

Rosie a montré à la famille de décaper les murs eux-mêmes et les résultats étaient clairs à voir.

La chambre des enfants avait une délicate chaise blanche et jaune soutenue par la fenêtre avec un ours Winnie l’ourson dessus et un tapis de sol coloré.

Plus tôt cette année, elle a montré sa cuisine très moderne, avec un dessus de table et un évier en bois, éclairée par des lumières planantes encadrées par des abat-jour noirs.

Sur le mur le plus éloigné se trouvaient des briques blanches, menant à des étagères en bois contenant des pots et des bols, le tout jusqu’aux surfaces de travail en bois du côté opposé.

Les adorables chiens de Rosie dorment dans la cuisine

Plus tôt cette année, elle a montré sa magnifique maison

7 C’est la fin d’une époque pour le spectacle Holby City de Rosie

Pendant ce temps, les fans ont été choqués après l’annonce de l’annulation de Holby après 23 ans.

La populaire émission médicale de la BBC diffusera ses scènes finales en mars 2022.

L’émission très appréciée, créée en tant que spin-off de Casualty de la BBC par Tony McHale et Mal Young, a été créée en 1999.

Il est devenu un énorme succès auprès des fans car il a suivi le drame du personnel qui travaille à l’hôpital de Holby City.

Mais maintenant, ça touche à sa fin.

Dans un communiqué de presse publié plus tôt dans la journée, la BBC a déclaré : « Nous sommes incroyablement fiers de Holby City, mais c’est avec une grande tristesse que nous annonçons qu’après 23 ans, la série se terminera à l’écran en mars de l’année prochaine. »