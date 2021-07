À l’intérieur de l’incroyable maison de Frankie et Wayne Bridge alors qu’elle montre la transformation de la cuisine

LOOSE Women et ancienne star du samedi, Frankie Bridge, a donné aux fans un aperçu de la maison qu’elle partage avec son mari Wayne.

La présentatrice de télévision et son ancien mari footballeur de Chelsea ont récemment offert à leurs abonnés un aperçu de la transformation de leur cuisine.

12 Frankie a montré son incroyable maison sur Instagram Crédit : Rex

Frankie, 32 ans, s’est rendue sur son compte Instagram pour partager la dernière amélioration de la maison de la famille, après avoir vidé et réaménagé leur cuisine.

La chanteuse – qui est la mère de deux garçons, Parker et Carter – a montré un décor vert et blanc impeccable et de superbes parquets.

Installé dans l’immense pièce se trouvait un îlot de cuisine blanc brillant avec un évier, adossé à une banquette et à une grande table noire.

Pendant ce temps, le four et la cuisinière avaient été encastrés dans des placards verts, avec un miroir derrière pour faire rebondir la lumière et donner une apparence d’espace.

12 La cuisine avait été transformée avec de nouveaux sols et un îlot Crédit : Instagram

12 Une cheminée et une télévision à écran plasma ont été ajoutées dans l’espace Crédit : Instagram

Au mur, une télévision à écran plasma et une cheminée avaient été encastrées, entourées d’étagères de photos de la famille réunies.

Le réfrigérateur, dont un plus petit dédié au vin, avait été encastré entre les placards pour ranger les aliments dans des tiroirs de style garde-manger.

Frankie a révélé à quoi ressemblait la pièce avant et pendant la transformation, voyant la base entièrement blanche s’améliorer avec des touches de couleur.

La pièce avait été finie avec un luminaire en trois pièces suspendu au plafond ainsi qu’un tout nouveau parquet en bois sombre.

12 Frankie a montré la transformation sur Instagram Crédit : Instagram

12 La famille ne fait pas que cuisiner à l’intérieur, cependant

Cependant, la cuisine ne se limite pas à l’intérieur, car Frankie et Wayne, 40 ans, passent souvent du temps à l’extérieur en utilisant leur énorme barbecue.

Plus tôt cette année, la maman de deux enfants a photographié son mari en train de préparer le dîner sur le grand four extérieur vert dans leur jardin tentaculaire.

L’espace extérieur comprend également un immense trampoline pour les enfants, des buts de football et beaucoup d’herbe.

C’est également l’espace de divertissement idéal au soleil, car la famille a également installé une table et des chaises à six places à l’extérieur.

12 Le jardin dispose également d’un trampoline et d’un coin salon

12 A l’intérieur de la maison est un couloir spacieux menant au salon

A l’intérieur, un couloir spacieux mène dans de nombreuses directions, y compris à un salon avec un grand canapé bleu, des fauteuils en cuir et une télévision.

La pièce est aérée et lumineuse grâce aux grandes fenêtres d’un côté, mais peut être transformée en un espace confortable avec la cheminée traditionnelle.

Pendant le verrouillage, la famille a semblé transformer l’espace en studio de yoga, alors que Wayne a été photographié avec son plus jeune fils Carter.

À l’étage, le couloir a un endroit parfait pour les selfies de Frankie, grâce à l’ajout d’un miroir éclairé par une ampoule.

12 Le couloir mène aux espaces de détente appréciés par la famille

12 Alors que le couloir est le parfait endroit pour selfie

Le tapis gris mène à la chambre principale, qui comprend un grand lit avec une tête de lit en velours bleu et des couvertures blanches confortables.

Frankie semble également avoir son propre espace de rangement, ses sacs étant soigneusement suspendus à des crochets au mur.

La star a également sa propre table de maquillage dans le dressing privé, complétée par un autre miroir lumineux pour une touche de glam.

Plus tôt cette année, Frankie et Wayne ont pleuré alors que leurs deux fils se préparaient pour leur premier jour dans une nouvelle école.

12 La chambre a un grand lit en velours

12 Frankie a également sa propre coiffeuse et son propre espace de rangement

Le chanteur a posté une fière photo de Parker, sept ans, et de Carter, cinq ans, dans leur tenue super chic alors qu’ils se dirigeaient vers un nouvel environnement après les vacances de Pâques.

Tous deux portaient des blazers rouges associés à un short gris et à des pulls assortis, se tenant sur le parking alors qu’ils se téléportaient vers la caméra.

Frankie s’est confiée sur la culpabilité de sa mère pour avoir raté le dernier jour du couple dans leur ancienne école parce qu’elle travaillait, au cours d’une semaine difficile qui l’a vue oublier de commander à nouveau ses antidépresseurs.

Lors d’une apparition sur Loose Women d’ITV, elle a également expliqué comment Carter avait répété une année scolaire – et pourrait être forcée de le faire à nouveau – en raison du verrouillage du coronavirus.

12 Frankie et Wayne partagent deux fils, Parker et Carter

Elle a déclaré à l’animatrice Ruth Langsford, Denise Welch et Jane Moore: « Je pense que c’est vraiment difficile, n’est-ce pas. Comme vous l’avez dit, tout le monde est dans une situation différente.

« Mais pour moi personnellement, notre plus jeune fils Carter, il a répété la réception cette année. Donc pour moi, qu’il revienne et fasse la réception pendant une autre année, cela n’aurait aucun sens.

« J’ai l’impression qu’où cela s’arrête-t-il? Il va y avoir un effet d’entraînement plus tard dans la ligne. »