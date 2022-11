À l’intérieur de l’incroyable maison de Chris Moyles au nord de Londres alors qu’il échange le luxe contre le camp I’m A Celeb

L’appartement de luxe de CHRIS Moyles au nord de Londres est à mille lieues de sa maison actuelle dans la jungle australienne.

La star de la radio participe actuellement à l’émission I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! alors que le spectacle revient Down Under.

Chris a partagé des aperçus de son somptueux pad avec les fans en ligne[/caption]

Sa cuisine présente une sensation clinique blanche avec un îlot central[/caption]

Chris, 48 ​​ans, a troqué sa demeure pour la jungle alors qu’il s’installe dans la vie de camp avec Boy George et Mike Tindall.

Quand il ne mange pas de bestioles, Chris vit à Highgate, dans le nord de Londres.

L’emplacement de haut niveau a un prix moyen de plus de 1,1 million de livres sterling selon le site Web immobilier Rightmove.

Chris a déjà partagé des aperçus de son pad chic avec des fans en ligne.

Son appartement a une atmosphère très moderne et propre avec beaucoup de couleurs neutres.





Il a précédemment montré son canapé couleur vison alors qu’il posait pour un claquement de doigts avec son chat.

Une autre photo qu’il a publiée montre sa cuisine clinique blanche, qui dispose d’un îlot central – avec un réfrigérateur-congélateur américain.

Son pad a un sol en bois car il a montré aux fans ses grandes fenêtres à carreaux qui révèlent une vue sur plus de maisons dans le quartier.

Moyles dispose également de beaucoup d’espace sur le balcon pour les invités entrants.

Comme il est DJ, il n’est pas surprenant que Chris dispose de divers équipements techniques qui traînent dans sa maison, notamment une table de mixage, des platines et un microphone.

Chris a trompé son compagnon de camp I’m A Celebrity Owen Warner lorsqu’il a prétendu être un danseur professionnel.

L’acteur de Hollyoaks, 23 ans, a été dupé par Chris lors de la liquidation qui a laissé les autres célébrités et les téléspectateurs à la maison dans l’hystérie.

Les fans se sont récemment plaints du fait que l’ancienne star de BBC Radio 1 parlait de sa défaite dans le camp.

Chris avait raconté comment il avait perdu un poids incroyable de cinq pierres.

Moyles a également beaucoup d’espace sur le balcon pour entrer les invités[/caption]

Il a précédemment montré son canapé couleur vison alors qu’il posait pour un claquement de doigts avec son chat[/caption]