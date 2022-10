À l’intérieur de l’incroyable maison de campagne de la star de Strictly, Dianne Buswell, qu’elle partage avec Joe Sugg

Dianne Buswell, danseuse professionnelle de STRICTLY Come Dancing, et son petit ami Joe Sugg partagent une incroyable maison de campagne.

La danseuse professionnelle – qui est actuellement jumelée avec Tyler West sur le concours BBC One – a beaucoup d’espace pour se détendre et se détendre avec son beau entre les répétitions et les spectacles.

Instagram

Dianne et Joe vivent dans une magnifique maison de campagne[/caption]

Instagram

La maison est décorée avec des touches de couleur partout[/caption]

Dianne, 33 ans, passe beaucoup de temps à se détendre dans sa maison de campagne – l’endroit idéal pour regarder la compétition 2022.

La danseuse australienne a emménagé dans l’immense manoir avec son petit ami Joe Sugg l’année dernière, qu’elle a rencontré sur Strictly Come Dancing en 2018.

Le couple a troqué sa vie plate et animée à Londres contre le calme de la campagne – et leur première maison ensemble – plus tôt cette année.

Dianne et Joe, 31 ans, ont annoncé la nouvelle en un clin d’œil depuis le fond de leur jardin, qui comprend une pelouse et une terrasse.

La terrasse extérieure dispose d’un canapé résistant aux intempéries et d’un fauteuil suspendu, parfait pour s’asseoir le soir et profiter des vues impressionnantes.

À l’intérieur de la maison, Joe et Dianne ont déjà fait leur marque en remplaçant le décor uni par des meubles à motifs et des couleurs vives.

Le salon et la salle à manger décloisonnés comprennent un canapé bleu vif et des dizaines de plantes, ainsi qu’une étagère grise et une table d’appoint en liège.

Tandis qu’une immense table à manger est entourée de deux bancs en bois, confortablement installés avec des couvertures moelleuses, à côté des immenses fenêtres.





Pendant ce temps, la cuisine contraste fortement avec les autres pièces – équipée de meubles et d’accessoires noirs et d’un mur de carreaux noirs.

Des touches féminines de finition, notamment des vases de fleurs et des bougies soigneusement placées, sont disséminées dans tout l’espace du rez-de-chaussée.

À l’étage, Joe et Dianne ont décoré leur chambre avec du papier peint à imprimé végétal vert assorti à leurs couvre-lits verts et blancs.

À côté d’une grande coiffeuse blanche pour les affaires de Dianne se trouve un ensemble ouvert d’étagères où la star range ses sacs et ses chaussures.

Instagram

La salle à manger dispose d’une table à manger de style scandinave[/caption]

Instagram

Il y a aussi une superbe coiffeuse pour les affaires de Dianne[/caption]

Instagram

La paire a rempli la maison de motifs funky[/caption]

Instagram

À l’extérieur, il y a de superbes meubles de jardin[/caption]