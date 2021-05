À l’intérieur de l’incroyable maison de bateau-maison de Jonny McPherson, doc Emmerdale, et la vie avec sa copine co-star Natalie J Robb

Jonny McPherson d’EMMERDALE est un favori du feuilleton en tant que doc debonair Liam Cavanagh, le nouveau fiancé de Leyla Harding.

Mais lorsque les caméras ne tournent pas, l’homme de 39 ans mène une vie très différente sur l’eau sur un 15 15 mètres de long qu’il partageait avec sa chienne Molly – et un héron appelé Keith.

ITV

Il n’y a pas de fin de drame dans la vie du Dr Liam Cavanagh sur Emmerdale[/caption]

La star, qui entretient une relation avec l’actrice Moira Barton Natalie J Robb depuis l’année dernière, a donné aux fans un aperçu de sa vie sur les réseaux sociaux.

Il a partagé des photos de son merveilleux bateau, Benedict, qu’il amarre près des studios Emmerdale à Leeds, dans le Yorkshire.

Il dispose d’une cuisine confortable avec des casseroles et des poêles suspendues au mur, une lampe ornée et un casier à vin partiellement approvisionné.

Une photo montre son colley lurcher Mollie blotti sur une couverture dans le coin salon, qui se trouve à côté d’un poêle à bois.

Twitter

En réalité, l’acteur Jonny McPherson a une maison paisible sur l’eau[/caption]

Twitter

Il a donné aux fans un aperçu de son charmant petit bateau sur son fil Twitter[/caption]

Twitter

A même donné aux téléspectateurs d’Emmerdale un regard sur son lit – et son adorable chien de sauvetage[/caption]

Une autre photo d’elle voit l’animal adopté blotti sur sa couette, avec la légende: «J’ai trouvé ça dans mon lit ce matin. N’importe quels preneurs? »

En parlant de ça sur This Morning cette semaine, Jonny a expliqué: «Trois ans et demi maintenant, je vis sur Benedict, qui est un 15 15 mètres.

Interrogé sur la faune locale par l’hôte Holly Willoughby, il a déclaré: «Keith est un héron résidant sur le quai où le bateau est amarré en permanence maintenant.

«Il se pavane par la fenêtre la plupart des matins, me regardant comme si j’étais le plus étrange. C’est un gentil garçon.

Rex

L’acteur a parlé de sa vie sur les voies navigables lors d’une interview sur This Morning[/caption]

Twitter

Le bateau est entièrement équipé avec des sièges confortables et un bon feu chaleureux[/caption]

Il a été révélé que Jonny et Natalie sortaient ensemble en juin de l’année dernière lorsqu’ils se sont connectés à un appel Zoom pour célébrer le 50e anniversaire de la co-star Liam Fox – ce qui signifie qu’ils devaient s’isoler ensemble.

Parlant de la romance sur Loose Women, elle a expliqué: «Notre premier rendez-vous était à la mi-janvier, puis nous n’avions que quelques rendez-vous en février, puis évidemment le verrouillage de mars s’est produit.

«Et nous étions ensemble au moment où Boris Johnson l’a annoncé.

«Donc nous sommes comme: oh. Donc, il est resté avec moi, et puis ils ont dit, oui, ça pourrait prendre trois semaines. Oui, cela pourrait prendre six semaines. J’étais comme, ‘Oh, OK!’ »

ITV

Natalie, qui joue Moira Dingle, a expliqué qu’ils avaient commencé à sortir ensemble en janvier de l’année dernière[/caption]

Twitter

Jonny pilotant son bateau à travers le tunnel de 5 km à travers les Pennines[/caption]

Il a déclaré à propos du joueur de 46 ans: «Nous avons à peine un an et il est encore tôt, mais nous passons un bon moment.

«J’ai tellement appris de Natalie. Elle travaille à la télévision depuis qu’elle a les genoux. Nous aimons tellement le travail que nous passons des soirées entières à discuter des scripts et à apprendre des lignes. «

Jonny, né à Londres, est apparu à Emmerdale en tant que Dr Liam à partir de 2014, mais est devenu un personnage récurrent en juillet 2018.

Il est maintenant prêt pour un énorme scénario car il semble que certains obstacles se dressent sur le chemin de son mariage avec Leyla – notamment David Metcalfe et le retour de son ex Bernice Blackstock.

Le personnage de Samantha Giles, l’un des personnages les plus populaires du feuilleton lorsqu’elle était pour la dernière fois dans les Dales il y a deux ans, devrait revenir cet été.