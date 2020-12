Le vainqueur olympique Sir Mo Farah devrait retourner dans sa maison chic de 1,3 million de livres sterling à Londres, qu’il partage avec sa femme Tania et leurs enfants après son passage sur I’m A Celeb.

Le champion olympique pourra à nouveau profiter du confort de sa maison dans sa magnifique propriété de Teddington au sud-ouest de Londres, après avoir vécu des rations de base dans le château gallois.

Sa maison haut de gamme comprenait une cuisine époustouflante, où il pourra à nouveau déguster des dîners cuisinés à la maison au lieu du riz et des haricots auxquels il s’est habitué lors de l’émission.

La cuisine chic a une grande île en marbre pour accueillir des dîners et une étagère en verre remplie d’ornements et de bibelots familiaux.

Le salon comprend également la salle de gym à domicile de l’athlète, qui comprend un rameur et un tapis roulant, et certaines de ses réalisations sont encadrées sur le mur.

Les jeunes enfants de Mo, Rhianna, les jumeaux Amani et Aisha plus son fils Hussein, peuvent également s’amuser dans la salle car elle dispose d’une table de billard et d’un baby-foot.

La famille peut profiter de nombreux espaces verts à l’extérieur dans le grand jardin.

Mo a déjà partagé des vidéos de ses enfants profitant de jeux de jeux tels que des bars à singes et jouant au football.

Le couple s’est rencontré pour la première fois à l’école de Feltham, dans l’ouest de Londres, lorsque Tania avait 11 ans et 12 ans.

Il était ami avec son frère et son premier souvenir de lui est en tant que garçon aux cheveux blonds décolorés.

Ils sont devenus comme « frère et soeur », vivant au coin de la rue l’un de l’autre à Hounslow et fréquentant le même club d’athlétisme où Tania était sprinteuse tandis que Mo préférait la longue distance.

Il avait 18 ans au moment où il eut le courage de l’inviter à sortir – mais elle n’était pas intéressée.

«Quand elle a dit ‘non’, je me suis dit, d’accord, peu importe, puis j’ai vécu ma vie, je suis allé à l’université, je suis devenu fou, puis j’ai réalisé que j’avais toujours des sentiments pour elle.

À ce moment-là, Tania avait une fille de deux ans, Rihanna, et a déclaré que lorsqu’elle et Mo se sont finalement rencontrés, elle a été choquée de constater que « des étincelles ont volé ».

Mais Mo, qui à ce moment-là s’était taillé une carrière sportive réussie, l’a initialement emmenée chez McDonald’s pour leurs rendez-vous parce qu’il ne voulait pas qu’elle sache à quel point il était bien.

«Je voulais juste la tester», expliqua-t-il.

Mais Mo et Tania étaient la vraie affaire et une nuit en regardant EastEnders, il a sauté la question.

Ils se sont bien entendus et se sont mariés à Richmond le 3 avril 2010, avec la liste des invités mettant en vedette des athlètes de renom dont Paula Radcliffe, Steve Cram et Jo Pavey.