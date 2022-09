À l’intérieur de l’incroyable jardin de campagne de Caroline Quentin, star de Strictly, avec un immense lac de baignade, un lotissement et une vue imprenable

La star et actrice de STRICTLY Come Dancing Caroline Quentin a rendu les fans verts de jalousie après leur avoir montré son incroyable jardin.

La star de 62 ans passe généralement son temps à s’occuper de ses immenses potagers dans la ferme familiale et à ramasser de la vaisselle accrocheuse.

Instagram

Caroline cultive ses propres produits sur ses 35 acres de terrain[/caption]

Instagram

Caroline cultive toujours des légumes frais[/caption]

Instagram

Caroline a plein de potagers[/caption]

L’actrice de Men Behaving Badly vit dans le pittoresque Devon, avec 35 acres d’espace extérieur tentaculaire où elle aime cultiver ses propres produits.

Caroline a sa propre serre dans le jardin ainsi que des potagers animés où elle fait même pousser des citrouilles.

S’adressant à sa page Instagram, la star a fièrement posé avec sa grande réussite, en écrivant dans la légende: “Grow this .. va s’en occuper aujourd’hui… transformez-le en coach… ou en tarte.”

Une partie de son coin cuisine est visible en arrière-plan, avec des meubles en bois vert foncé ornés de vaisselle multicolore.

Elle a un sol en bois sombre dans tout l’espace et les détails de l’arche ajoutent une sensation originale et ouverte à la pièce.

Caroline montre souvent sa gamme de tasses et de décorations aux couleurs vives sur sa page de médias sociaux, partageant avec jubilation un gros plan de cette partie de sa maison après avoir peint le mur en bois de la cuisine avec une tache noire chic.

Les panneaux avaient l’air incroyables avec le revêtement brillant, et cela rendait les tasses suspendues à des crochets installés dans le mur encore plus accrocheuses.

En plus de la vaisselle, Caroline dispose d’une machine à café bien placée, ainsi que d’une horloge murale rouge vif avec un cadran blanc.

Au-dessus de l’armoire se trouve une énorme rangée de livres de cuisine, organisés avec soin et d’une manière visuellement attrayante.

En face de la pièce maîtresse, qui a des armoires bleu turquoise en dessous, se trouve une simple table en bois avec des chaises en tartan accrocheuses.

Montrant sa récolte de tomates et de poivrons, Caroline a également exposé ses fenêtres à volets d’aspect cottage le long d’un mur de sa cuisine.

Un grand bol de fruits plein de citrons et de citrons verts est également exposé, ainsi qu’une armoire blanche avec des portes en verre, des lampes suspendues au-dessus de sa table à manger et une théière pittoresque.

Des fleurs fraîches décorent l’intérieur de sa maison, égayant l’ambiance rustique.

Les fleurs semblent changer avec les saisons, son bouquet rose vif étant remplacé par une sélection orange et rouge foncé à l’automne.

Et l’amour de Caroline pour la nature se reflète également à l’extérieur, avec l’actrice créative montrant ses talents d’économe après avoir transformé un vieux bain de chien en acier en un pot de fleurs accrocheur.





Caroline a rempli la baignoire de jolies fleurs, illuminant la zone le long de son muret de briques.

Son chat Ruben aime aussi l’espace extérieur, photographié en train de profiter du soleil de sa serre avec joie.

La favorite de la télévision a beaucoup d’espace à l’extérieur et est entourée d’arbustes et de verdure, installant une tente de belvédère dans son grand jardin pour une fête d’anniversaire à distance sociale plus tôt cette année.

Caroline vit avec son mari Sam Farmer, qu’elle a épousé en 2006, et ils ont plusieurs animaux de compagnie ensemble, dont un autre chat et deux chiens.

Ils sont également maman et papa d’Emily, 23 ans, et de William, 19 ans, qui vivraient toujours à la maison.

En 2011, la star a confié à quel point elle aimait vivre à la campagne, déclarant à l’époque : “Mes liens, mon cœur et ma famille sont avec cette partie du monde. Nous avons déménagé sur un coup de tête absolu.

“Je vivais dans le Suffolk à l’époque et mon mari s’est tourné vers moi et m’a dit:” Si je ne vois pas bientôt une colline, je vais absolument perdre la tête. J’ai dit, ‘OK, nous ferions mieux de déménager.’ Nous sommes maintenant dans notre huitième année et je ne vais nulle part ailleurs.

“J’ai trouvé que c’était un endroit très non intrusif et accueillant. Je me suis fait tellement d’amis. Les gens sont très faciles à vivre et ne portent pas de jugement, ce qui, je pense, est extraordinaire.

Instagram

Elle a installé un belvédère pour une fête d’anniversaire socialement éloignée plus tôt cette année[/caption]

Instagram

Elle a transformé une vieille baignoire pour chien en jardinière[/caption]

Instagram

Son chat aime le soleil de la serre[/caption]

Instagram

Elle a un vaste espace extérieur[/caption]

Instagram

La serre est particulièrement magnifique[/caption]