À l’intérieur de l’incroyable hôtel de Stacey Solomon à 3 000 £ par semaine en Turquie avec parc aquatique, bar dans la piscine et plage privée

STACEY Solomon a dépensé de l’argent pour des vacances de luxe pour toute sa famille.

La maman de cinq enfants, 33 ans, s’est envolée pour la Turquie avec sa progéniture la semaine dernière pendant dix jours et a tenu les fans au courant de l’incroyable voyage.

staceysolomon/Instagram

Stacey Solomon impressionne en maillot de bain en vacances[/caption] regnumhotels

Stacey séjourne dans un immense hôtel en Turquie[/caption] staceysolomon/Instagram

La star a tenu les fans au courant du voyage[/caption] regnumhotels

L’hôtel dispose de bars dans la piscine[/caption] staceysolomon/Instagram

Toute la famille est là[/caption]

Stacey et son mari Joe, 41 ans, ont choisi de séjourner dans l’immense Regnum Carya en Turquie – un complexe épique qui compte 15 bars, une plage privée (qui contient du sable importé d’Égypte) et des salles de bain.

Le séjour Sort Your Life Out a dit aux fans que l’endroit a quelque chose pour toute la famille – Rex, quatre ans, Rose, un an et Belle qui est née en février.

Et ses garçons Zachary, 15 ans et Leighton, 11 ans, issus de relations antérieures.

Le magnifique hôtel vous coûtera au moins 3 000 £ par semaine, et pour cela, vous aurez accès au parc aquatique de l’hôtel, à 12 restaurants, à un le golf cours et un spa.

Partager des photos de les vacancesStacey a dit à ses fans: « Tellement reconnaissante passer du temps à créer des souvenirs avec mon peuple.

« PS, nous allons littéralement au buffet, à la discothèque pour enfants, puis peut-être bingo si Joe et moi pouvons rester éveillés, mais j’ai pensé que je m’habillerais juste parce que nous sommes en vacances.

Stacey a précédemment publié des clichés alors qu’ils montaient à bord de l’avion, en écrivant: «Et ainsi l’aventure commence. Tellement excité pour dix jours d’été avec tout mon monde.

« PS les grands garçons sont là aussi ils étaient juste endormis dès que nous sommes montés dans l’avion. »

Pendant le voyage, la personnalité de la télévision a montré ses fesses alors qu’elle se détournait de la caméra.

On pouvait voir Stacey admirer le sable doré et les eaux turquoises alors que ses enfants nageaient dans la mer, tandis que Joe de I’m A Celeb prenait des photos de ses fesses.

The Bake Off: La présentatrice professionnelle a partagé le superbe cliché en bikini avec ses fans.

Elle l’a légendé: «J’ai passé la majeure partie de la journée à crier aux grands garçons de se rapprocher et mes fesses ont passé la majeure partie de la journée à digérer mon short de bain.

« Joe a passé sa journée à prendre des photos perverses de moi.

« Je porterai le mien maillots de bain gamme pour le prévisible.

staceysolomon/Instagram

Stacey a montré son corps en bikini, quatre mois seulement après avoir accouché[/caption] regnumhotels

L’hôtel coûte environ 3 000 £ par semaine[/caption]