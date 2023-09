À l’intérieur de l’incroyable histoire de la vraie vie de Del Boy qui a trouvé la SOURCE NATURELLE dans son jardin comme l’épisode Only Fools and Horses

Un papa a découvert une source d’eau naturelle dans son jardin qui a été transformée en une entreprise soutenue par Steven Gerrard.

L’homme d’affaires du Merseyside, Mark Doyle, a acheté une maison à la campagne et discutait avec un agriculteur local qui lui a parlé d’une source historique au pied de son jardin à Mawdsley, dans l’ouest du Lancashire.

Mark Doyle photographié à la source de la source naturelle de son jardin Crédit : Instagram

Le fondateur de l’entreprise, Mark Doyle, avec Steven Gerrard

Mark Doyle, le patron d’Angel Revive, avec Jamie Carragher Crédit : Instagram

Le promoteur de boxe Eddie Hearn avec une bouteille d’eau minérale Angel Revive Crédit : Instagram

Mark était déterminé à trouver la source de l’eau et a commencé à creuser.

Lorsqu’il pensait avoir trouvé l’eau, il fit appel à une excavatrice pour en trouver la source.

Finalement, Mark trouva une dalle de pierre dure bouillonnant d’eau. Un emblème semblable à un ange a été façonné dans la pierre, ce qui a inspiré le nom de l’entreprise, Angel Revive.

Mark, déjà un homme d’affaires prospère, a investi environ 1 million de livres sterling dans la mise en place d’un système de production permettant d’extraire l’eau puis de la mettre en bouteille.

Mark, un fervent fan de Liverpool, a contacté l’ancien capitaine du club Steven Gerrard pour qu’il le rejoigne, et la légende du football a accepté.

Steven a trouvé le temps de promouvoir le produit tout en gérant également le Rangers FC et a accordé au secteur de l’eau un prêt d’une valeur de 371 524 £.

Mark était également un grand fan de boxe et a emmené un groupe de collègues et d’amis à New York pour voir le combattant de Liverpool Rocky Fielding affronter la sensation mexicaine Canelo Alvaraz en décembre.

2018.

La société a publié un message de bonne chance à Rocky quelques instants avant qu’il n’affronte Alvaraz au Madison Square Garden.

Steven a accepté de s’impliquer avec Angel Revive après que Mark Doyle l’ait approché Crédit : Instagram

Derek Chisora ​​était l’un des grands noms de la boxe qui a accepté de poser pour une photo avec un produit Angel Revive Crédit : Instagram

La légende de la boxe Michael Buffer avec une bouteille d’Angel Revive Crédit : Instagram

Le message disait : « Je souhaite bonne chance à @rocky_fielding ce soir, le monde entier doit le soutenir.

Il affronte ce soir l’un des meilleurs combattants du monde. »

La société a également publié un message de bonne chance au combattant de Liverpool Tony Bellew avant son combat avec Alexander Usyk.

Le message disait : « Bonne chance à @tonybellew dans son combat contre Alexander Usyk pour devenir le croiseur incontesté des poids. »

Champion du monde la semaine prochaine. »

D’autres grands noms tels qu’Eddie Hearn et Derek Chisora ​​ont également posé pour des photographies soutenant Angel Revive.

L’ancien coéquipier de Steven, Jamie Carragher, a également aidé à boucher la boisson, considérée comme riche en alcaline.

En octobre 2019, Angel Revive a remporté un prix lors d’un événement prestigieux à l’hôtel Hilton de Liverpool.

Alex Gerrard a accepté le prix au nom de son mari Steven, qui a envoyé un message vidéo au public.

Après avoir acheté la maison à Mawdsley, dans le West Lancashire, Mark a dépensé une fortune pour transformer la propriété individuelle en un manoir de rêve de sept chambres.

Le point phare est un complexe de loisirs doté d’une piscine mesurant

16 mx 7 m. L’importante propriété est maintenant en vente au prix de 3,5 millions de livres sterling.

Un ancien visiteur de la maison a déclaré au Sun : « La piscine est une véritable merveille. Elle continue encore et encore. »

Le complexe dispose d’une cabine de sauna, d’un hammam, d’une douche à effet pluie, d’une salle de sport et d’une salle de jeux.

À l’intérieur de la maison principale se trouvent une vaste cuisine ouverte, sept chambres et une salle à manger formelle pour les occasions spéciales. Il y a une salle home cinéma au troisième étage.

La maison est située sur neuf acres, avec un lac privé, un étang, des pelouses, des écuries et un enclos.

L’homme qui connaît la maison a déclaré : « À un moment donné, Mark avait tous ces éléphants, girafes et alligators en jouets sur la pelouse. C’était une caractéristique très inhabituelle. »

Mark Doyle a quitté King Construction en 2019 après que NVM Private Equity a investi 11,6 millions de livres sterling dans l’entreprise.

La superbe maison est maintenant à vendre Crédit : YouTube

La maison a accueilli des visages célèbres au fil des années Crédit : YouTube