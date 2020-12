« La grâce avec laquelle elle a géré l’entreprise, la grâce avec laquelle elle a géré sa vie, l’humour », a rappelé Lopez à Panneau d’affichage autour du 20e anniversaire de la mort de Selena. «Son esprit d’aimer ce qu’elle a fait. Son sens de la famille. C’est la tragédie de tout ce qui s’est passé et pourquoi elle a laissé une telle empreinte – parce qu’elle était partie trop tôt.

Le troisième mari de Lopez, Marc Anthony, connaissait bien Selena.

« Nous étions amis et collègues, nous avons commencé notre carrière en même temps », a-t-il rappelé aux journalistes à Miami en 2015, pour Pulso Pop. « Nous sommes tous les deux nés ici [in the U.S.]. Au début, nous avons eu du mal avec notre espagnol et avons appris à le parler ensemble. «

Anthony a ajouté: « J’avais un amour incroyable pour elle. Je pense que Selena brille à cause de la façon dont elle a géré sa vie, son talent, sa carrière. La façon dont elle nous a représentés … Il est important que les gens continuent de se souvenir d’elle comme cette figure . De nombreuses portes lui ont ouvert la voie pour les ouvrir sur le marché où un citoyen américain peut gagner sa vie en chantant dans la musique espagnole et traditionnelle de son pays. Jusqu’à ce jour, nous ressentons encore l’impact. Vous savez? C’est pourquoi pour moi c’est un honneur de dire que je la considérais comme une amie. «