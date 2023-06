À l’intérieur de l’incroyable fête d’anniversaire de Michelle Keegan avec un camion Aperol Spritz et un énorme gâteau

MICHELLE Keegan a célébré son 36e anniversaire avec une fête incroyable samedi.

La belle-sœur de l’actrice, Jess Wright, 37 ans, a donné un aperçu de ce qu’ils ont fait sur Instagram.

Instagram

Michelle Keegan a récemment célébré son 36e anniversaire[/caption] Instagram

Le gâteau de la star du savon a suivi un thème jaune[/caption] Instagram

Les invités ont eu droit à un camion Aperol Spritz[/caption]

Michelle, qui est mariée à l’ancienne star de Towie Mark Wright, a certainement organisé une fête incroyable dans le confort de leur manoir de 3,5 millions de livres sterling.

La star de Our Girl a fait installer un magnifique ballon à l’extérieur dans son immense jardin.

Il y avait aussi un chanteur en direct, un camion Aperol Spritz et un beau gâteau pour le plaisir des invités.

Le fils de Jess, Presley, a été diverti avec une aire de jeux en peluche.

Le père de Mark, Mark, son frère Joshua et sa plus jeune sœur Natalya sont également apparus dans certaines photos et vidéos.

Michelle et Mark sont ensemble depuis 2013 après s’être rencontrés l’année précédente.

Le couple s’est marié en 2015.

Le couple a récemment célébré son 8e anniversaire de mariage ensemble en posant dans un hôtel TRÈS célèbre.

La semaine dernière, Michelle s’est glissée dans un crop top noir et a montré ses abdominaux toniques pour un selfie Bank Holiday.

La star de Brassic avait l’air chic sans effort dans le débardeur à dos nageur, associé à une jupe en jean mi-longue blanche et à une ceinture assortie.

Quelques jours avant, elle posait dans un crop top blanc montrant sa taille fine.

Instagram

Il y avait un magnifique affichage de ballons[/caption] Getty

Mark et Michelle sont ensemble depuis 2013[/caption]