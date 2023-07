À l’intérieur de l’incroyable chambre d’enfant sur le thème de Disney de la star de Strictly, Janette Manrara, alors qu’elle compte à rebours jusqu’à la naissance de son premier bébé

La star de STRICTLY Come Dancing, Janette Manrara, a révélé sa belle chambre de bébé, prête pour la naissance de son bébé.

La star de 39 ans, qui est enceinte de son premier enfant avec son mari Aljaž Škorjanec, n’a plus que quelques semaines avant d’accueillir son paquet de joie.

Et se rendant sur les réseaux sociaux pour partager un aperçu de la magnifique pépinière qu’ils ont préparée, Janette a écrit: « J’adore design d’intérieuralors s’asseoir et penser à ce à quoi pourrait ressembler la chambre de bébé pour notre bébé était très spécial.

« Et je pense que ce qui rend un espace encore plus spécial, c’est lorsque vous ajoutez des éléments personnels et des histoires pour accompagner n’importe quel design de pièce.

« En tant que grand fan de Disney, je voulais avoir des éléments de Disney dans la pièce, mais évitez également qu’elle ne soit trop écrasante.

Janette a ensuite remercié l’équipe qui l’avait aidée, en poursuivant: «Ils ont fait un travail incroyable en créant un espace chaleureux et confortable, tout en conservant les éléments de plaisir de Disney. Nous en sommes complètement amoureux ! Ils ont absolument réussi le brief !

La chambre présente de nombreux décors Disney, notamment un grand château et des images de Mickey et Minnie Mouse sur les murs.

Elle a également ajouté un immense lit de bébé élégant avec des ours et une couverture blanche drapée sur le côté.

D’autres éléments de design époustouflants dans la pièce incluent un papier peint à pois, une chaise grise confortable et un énorme tapis posé sur le tapis gris.

Il y a aussi une grande plante d’intérieur et une armoire grise et un espace à langer pour leur nouveau-né, ainsi qu’un abat-jour en plumes.

La révélation de la pépinière survient après que Janette a montré sa bosse de bébé dans une robe nude, tout en révélant qu’elle travaillait toujours.

Dans un instantané partagée sur l’histoire Instagram de son mari Aljaž Škorjanec, la danseuse de télévision a été vue en train de faire défiler son téléphone.

Le couple avait précédemment expliqué dans une vidéo qu’ils étaient conduite à une leçon de valse, qu’ils donnaient aux fans de Soho Farmhouse dans l’Oxfordshire.

Un participant ravi a partagé des images sur la plate-forme de médias sociaux, où il a qualifié la paire de « meilleure du secteur ».

L’animatrice de la BBC est sur le point d’accoucher à la fin été après une lutte de deux ans pour tomber enceinte.

Le couple prévoyait de commencer la FIV avant que Janette ne tombe heureusement enceinte naturellement de leur premier enfant.

Elle a dit à l’époque qu’elle était devenue « submergée d’émotion » lors de l’analyse de 12 semaines où le médecin leur a dit que leur bébé « dansait déjà ».

Aljaz et Janette se sont fiancés en 2015 puis se sont mariés le 15 juillet 2017.

