À l’intérieur de l’incroyable chalet de ski Holly Willoughby à 1 000 £ la NUIT avec bain à remous et chef privé

HOLLY Willoughby et sa famille sont rentrés chez eux à temps pour Noël après avoir participé à un voyage de 1 000 £ par nuit dans les Alpes françaises.

La star de This Morning, 41 ans, et ses enfants ont vécu une vie de luxe enneigée dans un chalet chic, avec bain à remous et chef privé.

hollywilloughby/Instagram

hollywilloughby/Instagram

La star de This Morning a séjourné dans un chalet à 7 000 £ par semaine dans les Alpes françaises[/caption]

Chalets de chasseur

Le chalet est livré avec son propre chef personnel[/caption]

S’adressant à Instagram, Holly a publié une photo d’elle-même et de l’un de ses trois enfants debout devant la maison de vacances en bois.

Elle a écrit à côté : « De retour après une escapade de rêve dans la neige.

« Le beau #chaletgriffonner était notre maison ces derniers jours. Merci @hunterchalets d’avoir pris soin de nous… si spéciaux, des souvenirs à chérir pour la vie. Mention spéciale à Ella, Flora et Daisy pour être gentilles et brillantes et Craig… saint moly que l’homme peut cuisiner !!!! #ski #morzine.

Le logement dans lequel Holly et ses enfants ont séjourné est l’un des “chalets les plus luxueux de France”, affirme son Instagram officiel.

Hunters Chalets a tagué Holly – qui est mariée au directeur de la télévision Dan Baldwin – dans un article séparé qui se lit comme suit: «Chalet Griffonner est .

« Nous avons encore quelques semaines disponibles cet hiver pour des vacances au ski, à partir de 7 000 £. Ce chalet peut accueillir 8+2 personnes. #ski #ski #morzine #skiholiday @hollywilloughby x.”

Le message est accompagné d’une sélection de photos du chalet dans lequel Holly a séjourné, y compris une photo de son incroyable salon.

Il a d’énormes poutres en bois, des canapés confortables et un feu de bois rugissant, ce qui serait parfait pour les températures extérieures en chute libre.

Il y a aussi plusieurs salles à manger sur deux étages, une photo d’une chambre extrêmement cossue et une photo d’une salle à manger extérieure.

Le chalet surplombe les montagnes, avec un immense bain à remous profitant pleinement de la vue.

La copine du showbiz de Holly, Kate Thornton, n’a pas tardé à commenter le post Instagram de la star, en disant: “Le chalet et la combinaison de ski sont .”

Les fans de la star de This Morning ont également partagé leurs réflexions.

L’un d’eux a écrit: “Wow, je parie que c’était un joyeux Noël magique pour vous et les vôtres xxx.”

D’autres n’ont pas tardé à commenter la combinaison de ski monochrome de Holly.

“Hizzle cette combinaison de ski !!!! !” un autre a écrit. Quelqu’un d’autre a dit : “J’adore la combinaison de ski !”

Holly et sa co-star de This Morning Phillip Schofield ne seront pas de retour avant janvier, après avoir terminé pour Noël le vendredi 9 décembre.

Le duo ne présente généralement pas l’émission de jour le vendredi, mais leur dernier quart de travail de l’année était une exception.

Cette semaine, This Morning a été animé par les présentateurs habituels du vendredi, Dermot O’Leary et Alison Hammond.

Holly et Phillip ne reviendront pas sur le canapé avant la nouvelle année, mais les fans peuvent écouter un épisode préenregistré le jour de Noël.

Le couple a tourné la tranche festive avant de partir en vacances.

Chalets de chasseur

Le chalet de luxe dispose d’un immense bain à remous[/caption]

Chalets de chasseur

Il dispose d’un coin repas extérieur donnant sur les montagnes[/caption]

Chalets de chasseur

La chambre confortable offre également une vue sur la montagne[/caption]