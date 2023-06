À l’intérieur de l’incroyable camping-car de luxe de Jason Momoa d’une valeur de 600 000 £ – avec lit king-size, sellerie en cuir et cuisine

JASON Momoa possède un incroyable camping-car de luxe d’une valeur de 600 000 £ – qui contient un lit king-size, une sellerie en cuir et sa propre cuisine.

L’acteur américain, d’une valeur de 20 millions de livres sterling, a révélé dans plusieurs interviews qu’il aimait la route et la vie en camping-car.

L'incroyable camping-car de luxe de Jason Momoa d'une valeur de 600 000 £ – avec un lit king-size, un revêtement en cuir et une cuisine a été révélé

L'acteur de Game of Thrones a déménagé de sa maison de 2,8 millions de livres sterling dans un camping-car EarthRoamer XV-LTi 026

Suite à sa séparation d’avec sa femme, Lisa Bonet, il a été photographié vivant dans un camping-car de luxe.

Publiée sur Instagram de Jason, l’annonce se lit comme suit : « Nous avons tous ressenti la pression et les changements de ces temps de transformation… Une révolution se déroule, et notre famille ne fait pas exception… ressentir et grandir à partir des changements sismiques qui se produisent. «

L’acteur de Game of Thrones a déménagé de sa maison de 2,8 millions de livres sterling dans un camping-car EarthRoamer XV-LTi 026, rapporte Love Property.

Il a payé environ 601 000 £ pour cette maison sur roues, et elle a été faite sur mesure pour lui par la société EarthRoamer, basée au Colorado.

Le camping-car comprend un lit king size, un porte-vélos et une caméra infrarouge.

Et il dispose également d’une cuisine complète avec de nombreux rangements pour les couverts et les verres.

A côté de la cuisine, Momoas a décidé d’installer deux canapés en cuir marron avec deux tables de la même couleur.

L’élégante maison sur roues convient parfaitement à un VIP avec son revêtement en cuir lisse et ses finitions de style industriel avant-gardistes.

Il est également livré avec un casier à vin, une machine Nespresso murale et des armoires en aulne brun sable entourant la table de cuisson à double brûleur.

L’acteur de Dune aurait séjourné dans le XV-LTi plutôt que dans des hôtels lors du tournage du dernier film Fast & Furious avec Vin Diesel, car il apprécie la proximité avec la nature qu’il offre.

Et il dispose également d'une cuisine complète avec de nombreux rangements pour les couverts et les verres

Le camping-car comprend un lit king size, un porte-vélos et une caméra infrarouge