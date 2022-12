À l’intérieur de l’incroyable ascension de la boisson énergisante Prime, les parents se battent pour les enfants chez Aldi et les chancers vendent des bouteilles pour 50 000 £

PRIME Hydration est une nouvelle boisson énergisante qui a pris d’assaut le monde, avec des bouteilles fouettées pour plus de 50 000 £ sur Ebay.

La boisson, fondée par les stars de YouTube KSI et Logan Paul, est si populaire que les supermarchés ont vu des clients et des parents se démener pour mettre la main sur une bouteille.

Il s’est vendu “en quelques secondes” lorsqu’il est arrivé sur les étagères d’Aldi cette semaine et doit être rationné à un de chaque saveur par client.

Un membre du personnel d’Aldi a déclaré à PlymouthLive que leur magasin avait vendu 360 ​​bouteilles en moins de six minutes.

D’énormes files d’attente se sont formées à l’extérieur des magasins dès les premières heures du matin alors que les acheteurs cherchent désespérément à l’acheter.

Décrit comme la première “boisson virale”, l’engouement pour Prime a conduit à des rapports d’enfants intimidés pour qu’ils rendent des bouteilles.

Des images choquantes sont apparues hier d’adultes poussant de jeunes enfants à l’écart dans un Aldi à Sydenham, dans l’est de Londres, pour essayer de mettre la main sur quelques bouteilles.

Aldi aurait conclu un accord exclusif pour stocker Prime au Royaume-Uni, mais un magasin SPAR dans un garage de Long Riston, dans le Yorkshire de l’Est, a annoncé qu’il en recevrait à partir du 6 janvier.

Un porte-parole du garage Oasis a déclaré: “Tous les magasins SPAR du Royaume-Uni commenceront à recevoir des stocks à partir de ce dimanche de PRIME dans le cadre de leur déploiement de phase 2 à travers le Royaume-Uni.”

ORIGINES DES CÉLÉBRITÉS

Prime a été annoncé par ses créateurs célèbres sur les réseaux sociaux à leurs 140 millions d’abonnés combinés en janvier 2022 et promu autour d’une série de matchs de boxe de célébrités de haut niveau.

KSI, de son vrai nom Olajide Olatunji, est l’un des créateurs YouTube les plus célèbres du Royaume-Uni. Il s’est également essayé à la boxe des célébrités et à la musique.

Logan Paul est une célébrité américaine sur Internet qui s’est fait connaître, avec son frère Jake, grâce à des vidéos en ligne souvent controversées.

Ses autres entreprises ont inclus le travail d’acteur, de podcasteur, de boxeur et de lutteur de la WWE.

Paul possède également la carte Pokémon la plus chère au monde.

Le duo, eux-mêmes rivaux de boxe de longue date, s’est réuni pour lancer la marque après leur dernier combat en 2019.

Pendant la diffusion en direct, le couple a déclaré qu’il voulait “rivaliser avec les plus grandes entreprises du monde” avec leurs produits – notamment “Pepsi, Coke, Gatorade et Powerade”.

Il a trouvé une renommée virale après qu’un clip TikTok a montré qu’une fille était facturée 145 £ pour six bouteilles par un magasin de Wakefield.

Il a été découvert plus tard que les chancers sur Ebay vendaient un pack de 12 pour 50 000 £, tandis que des bouteilles simples sont actuellement disponibles pour la modique somme de 10 000 £ (bien que la livraison soit incluse).

Les arnaqueurs de Facebook ont ​​été qualifiés de “honteux” dans les commentaires pour avoir tenté de revendre la boisson avec un profit énorme pendant la crise du coût de la vie.

Même les magasins du coin augmentaient leurs prix de plus de cinq fois à 15 £ la bouteille.

À titre de comparaison, le prix de détail standard d’une seule bouteille de 500 ml est censé être de seulement 1,99 £.

La demande est si extrême que certaines personnes ont même payé pour des bouteilles vides à remplir avec une autre boisson et à publier sur les réseaux sociaux.

Whizzkids secrets

Cependant, bien que Paul et KSI soient les visages de la marque, The Sun a récemment révélé dimanche que les hommes d’affaires américains Trey Steiger et Max Clemons étaient les prodiges secrets derrière elle.

Steiger et Clemons possèdent Congo Brands, la société qui a créé Prime, dans le cadre d’un empire des boissons qui, selon les experts, devrait valoir plus de 85 millions de livres sterling.

Prime est qualifiée de “boisson hydratante” par ses fondateurs vedettes de YouTube, car ses ingrédients la distinguent des marques similaires.

Bien que souvent considéré comme équivalent à quelque chose comme Red Bull ou Gatorade, Prime n’est pas techniquement une boisson énergisante car il ne contient pas de caféine.

Il est également peu calorique et ne contient aucun sucre ajouté.

Au lieu de cela, il est composé principalement d’eau et d’eau de coco avec des vitamines et des minéraux ajoutés.

Il se décline en sept saveurs, dont sucette glacée, framboise bleue, raisin et citron vert.

EXCÉDENT ?

La boisson pour sportifs a reçu des critiques mitigées depuis sa sortie cette année.

Une personne a déclaré: “C’est une boisson douce et au goût frais, mais qui n’a absolument rien de révolutionnaire en termes de saveur.”

Alors qu’un autre a déclaré: “Le produit a un goût merveilleux. Cette boisson froide est un incontournable lors des chaudes journées d’été.”

Un troisième a commenté: “L’arrière-goût est terrible et il persiste dans votre salive chaque fois que vous avalez.”

Après les scènes chaotiques d’hier, un porte-parole d’Aldi a cherché à rassurer les clients déçus.

Ils ont déclaré: “Nous sommes désolés que certains clients n’aient pas pu mettre la main sur ce produit, cependant, la demande a été extrêmement élevée.

“Nous avons limité les achats à une de chaque variante par client afin qu’autant de clients que possible aient la possibilité de l’acheter.”

Ils n’ont pas confirmé quand ou si Prime serait de retour en stock.

