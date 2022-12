À l’intérieur de l’impressionnante maison d’Essex de Danny Dyer avec piscine et salle de sport après la mort de Mick Carter à EastEnders

La star d’EASTENDERS, Danny Dyer, a transformé sa maison d’Essex en un somptueux pad avec une salle de cinéma épique, une piscine, une salle de sport et un igloo.

L’acteur – mieux connu pour avoir joué Mick Carter dans EastEnders – partage son histoire avec sa femme Jo Mas et ses plus jeunes enfants Sunnie et Artie.

Instagram

Il nous a donné un aperçu de sa somptueuse maison sur Instagram[/caption] Instagram

Danny posant avec sa fille Sunnie en route pour les National Television Awards l’année dernière[/caption] Canal 4

Les téléspectateurs de Celebrity Gogglebox ont vu un aperçu de la maison[/caption]

Les téléspectateurs ont eu un aperçu de leur magnifique salon avec un grand canapé crème et des oreillers violets géants sur Celebrity Gogglebox l’année dernière.

Derrière Danny, 45 ans, et sa célèbre fille Dani Dyer se trouvait une grande table à manger avec des chaises en cuir argenté et un candélabre sur la table.

L’autre salon est rempli de velours écrasé ainsi que de murs et de tapis gris complémentaires qui mènent à du parquet.

À l’extérieur, il y a beaucoup d’espace et ils ont une terrasse en bois avec des plantes et des sièges extérieurs.

EN SAVOIR PLUS SUR EASTENDERS VOIR YA SLATER ! La star d’EastEnders se déshabille pour plonger le jour de Noël dans une mer glaciale FIN D’UNE ÉPOQUE La star d’EastEnders, Kellie Bright, réduite aux larmes alors que Danny Dyer quitte le savon

À l’intérieur, les Dyers ont une piscine intérieure de taille décente et une cuisine familiale avec de belles armoires en bois clair et des sols en pierre pavée.

Près de l’escalier, le mur est orné d’un tableau de Marilyn Monroe.

Le salon, qui comportait autrefois une cheminée ordinaire, dispose d’une immense télévision intégrée, avec un feu électrique en dessous, puis de superbes étagères lumineuses de chaque côté.

Danny a construit un igloo de 5 000 £ dans le jardin arrière afin qu’il puisse socialiser avec des amis à l’extérieur avec une salle de sport.

Sa fille aînée, Dani, a déménagé il y a deux ans avant de donner naissance à son propre enfant, Santiago.

Hier soir, les téléspectateurs ont vu le personnage de Danny, Mick, se faire dire que sa nouvelle épouse Janine avait encadré l’accident de voiture de son ex Linda.

Cela a conduit à une poursuite à grande vitesse avec la voiture de Linda et Janine qui a finalement franchi une falaise.

Mick a ensuite plongé dans l’eau en tirant Janine de l’épave et est retourné à l’eau à la recherche de Linda mais elle s’était déjà échappée.

Bbc

Le personnage de Danny, Mick Carter, a été tué d’EastEnders de manière épique[/caption] Instagram

La nouvelle télé de Danny encastrée dans le mur[/caption] Instagram

Danny a construit une salle de sport dans son jardin[/caption] Instagram

Danny a construit un igloo dans son jardin[/caption]