À l’intérieur de l’immense manoir de Chris Bisson, légende d’Emmerdale, qu’il a construit à partir de zéro

La légende d’EMMERDALE, Chris Bisson, fait construire son manoir de rêve à partir de zéro.

La star du savon, 48 ans, qui joue Jai Sharma dans le feuilleton ITV, a partagé les progrès de la construction avec les fans sur instagram.

La plate-forme tentaculaire est en construction depuis dix mois et est encore loin d’être achevée.

Chris et sa femme Rowena Finn posent régulièrement avec des casques sur le chantier pour des clichés Instagram.

Et tandis que les ouvriers sont occupés sur la construction, Chris a été vu en train de poser du béton dans divers messages sur les réseaux sociaux.

Chris a récemment partagé des images de l’escalier et du premier étage se rejoignant après des retards.

Plus tôt cette semaine, il a écrit sur Instagram : « Après un automne pluvieux pour se lever, un autre grand repère était sur nous. Un vrai premier étage.

Il a poursuivi: « Il y a eu beaucoup de préparation avant qu’il n’arrive. Tout l’acier devait être réglé, vérifié et revérifié pour s’assurer qu’il était exactement correct. Je me souviens de beaucoup de va-et-vient avec la société d’approvisionnement, mais finalement nous y sommes arrivés et tout a été construit en plus de 3 jours – et hop, nous pouvons continuer à construire.

Un fan a commenté: « Mega mate. La maison de rêve est immense et prend massivement forme.

Un deuxième a ajouté: « Ça a l’air énorme !!!!!!!! »

Chris s’est également émerveillé de la façon dont la construction s’est déroulée.

« C’est incroyable de voir tout le chemin parcouru », a-t-il écrit la semaine dernière, après avoir révélé à quel point la météo avait causé des revers continus.

Dans plusieurs clichés de retour en arrière, il a ensuite montré des tas de dalles assises dans la neige sur le site.

En novembre de l’année dernière, Chris a révélé les plans de la famille pour entreprendre ce projet massif.

Il a dit : Nous nous sommes lancés dans une petite aventure familiale…

Construire notre maison pour toujours! La planification a pris beaucoup de temps et nous sommes ravis de pouvoir enfin commencer.

