À l’intérieur de l’immense manoir de 7 millions de livres sterling de Dawn Ward alors qu’elle le vend après avoir déménagé sa famille à Dubaï

La star de REAL Housewives of Cheshire Dawn Ward a révélé son immense manoir de 7 millions de livres sterling après avoir vendu et déménagé à Dubaï.

Le WAG, qui est marié à l’ex-footballeur Ashley Ward, 51 ans, a déménagé dans le hotspot des vacances l’année dernière après avoir quitté la série télé-réalité ITV en 2020.

La star de la télévision était un favori des fans sur RHOC depuis sept ans, mais a maintenant changé Cheshire pour Dubaï.

La star de télé-réalité Dawn, 48 ans, vend maintenant son immense maison de 7 millions de livres sterling dans le Cheshire, la propriété étant répertoriée sur Rightmove.

Ayant quitté le Royaume-Uni pour travailler sur une nouvelle émission de téléréalité avec sa famille élargie, Dawn est prête à quitter la maison.

La superbe maison est photographiée dans une incroyable publicité sur le site Web de la propriété, y compris une immense tour et une allée.

À l’intérieur, la maison a un escalier tentaculaire dans le couloir, qui mène à la gigantesque cuisine en bois sombre.

Dotée d’un bar et d’un îlot, la cuisine dispose également d’un garde-manger, accessible par une longue échelle, au-dessus des frigos.

Ailleurs, la maison dispose d’un immense salon avec deux gigantesques canapés en demi-cercle devant une grande cheminée.

La maison dispose également d’un espace pour une grande salle à manger, avec une grande table et des chaises au milieu de la salle grise élaborée.

Dawn et sa famille ont également profité d’une salle de télévision confortable, ainsi que de leur propre bar privé pour organiser des fêtes.

A l’étage, il y a cinq chambres, avec quatre salles de bains, ainsi qu’un dressing rempli de sacs et de chaussures.

Alors que la maison possède également son propre cinéma, avec d’énormes fauteuils en cuir et une grande quantité d’espace extérieur, y compris une piscine

La liste se lit comme suit: «Une belle et impressionnante salle classée Grade II de 11 000 pieds carrés à la périphérie d’Alderley Edge.

« Debout dans un parc et des jardins, en tout environ 7,5 acres.

“Avec des pièces et une échelle adaptées au grand extérieur et une gamme substantielle de dépendances et de terrains supplémentaires disponibles séparément, l’acheteur devrait créer un domaine encore plus grand.”

