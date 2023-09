À l’intérieur de l’hôtel géant abandonné de 1,6 milliard de livres sterling qui n’a JAMAIS eu d’invité et qui est maintenant utilisé comme écran de télévision géant

L’horizon de Pyongyang est dominé par une structure triangulaire de 1,6 milliard de livres sterling en construction depuis 1987.

Mais bien qu’il occupe une place de choix, l’hôtel Ryugyong en Corée du Nord n’a jamais ouvert ses portes ni accueilli un seul invité.

La construction de l’hôtel Ryugyong a commencé en 1987, mais il est toujours vide. Crédit : Getty – Contributeur

Il a maintenant été rétrogradé au rang d’écran de télévision géant avec lequel Kim Jong-un peut jouer. Crédit : Getty

Surnommé « l’Hôtel maudit », le bâtiment de 105 étages devait devenir le joyau de la capitale en matière d’hébergement touristique.

Pourtant, les grands projets de ce gratte-ciel tentaculaire se sont arrêtés il y a plus de trois décennies lorsque l’économie du pays s’est effondrée.

À la suite de la chute de l’Union soviétique en 1991, la Corée du Nord a perdu son principal partenaire commercial et source d’aide.

L’hôtel Ryugyong a été l’une des victimes de la baisse des investissements – et les ouvriers ont abandonné leurs outils un an plus tard.

Bien qu’elle ait atteint sa pleine hauteur architecturale, l’intérieur de la structure en forme de pyramide n’a jamais été achevé.

Il a été conçu pour abriter au moins 3 000 pièces, mais le squelette en béton est resté sans fenêtre et vide pendant encore 16 ans.

Malmené par les éléments pendant près de deux décennies, on estime que le bâtiment a été fragilisé, tandis que les cages d’ascenseur sont restées « tordues ».

Présenté comme le plus haut bâtiment inoccupé du monde, il s’agit d’un échec spectaculaire pour la Corée du Nord et d’une tache sur l’horizon de Pyongyang.

L’hôtel se compose de trois sections de 328 pieds de long, inclinées à un angle de 75 degrés, qui se rejoignent au sommet.

À son sommet se trouve une section en forme de cône de huit étages, censée abriter cinq restaurants tournants offrant une vue panoramique.

Au lieu de cela, « l’Hôtel Maudit » est devenu une horreur pour les habitants ainsi qu’un rappel constant des difficultés du pays.

Il a finalement subi une transformation bien méritée en 2008, lorsque des entrepreneurs égyptiens ont repris le projet gigantesque et ont relancé la construction.

Le groupe Orascrom a apporté quelques modifications esthétiques, notamment en installant une série de panneaux de verre sur chaque centimètre carré du bâtiment, qui mesure 68 pieds de plus que The Shard à Londres.

Les responsables nord-coréens ont promis que l’hôtel serait achevé d’ici 2012.

Mais la façade de verre n’a guère contribué au développement ultérieur et elle a depuis été réduite à un écran de télévision géant sur lequel Kim Jong-un peut projeter sa propagande.

Le groupe hôtelier de luxe allemand Kempinski a annoncé qu’il ouvrirait partiellement ses portes sous sa direction, avant de se retirer des mois plus tard.

Aucun accord n’a été signé car l’entrée sur le marché n’est « pas possible pour le moment ».

Les plans pour l’inauguration tant attendue ont été suspendus en mars 2013, probablement en raison du coût considérable de la construction.

Les médias suggèrent qu’il faudrait 1,6 milliard de livres sterling supplémentaires pour enfin achever l’hôtel Ryugyong, soit environ 5 pour cent du PIB total du pays.

L’architecte Calvin Chua a déclaré à CNN : « C’est un bâtiment très emblématique, mais je pense qu’il est important de considérer sa position par rapport à l’ensemble du tissu urbain de Pyongyang. C’est comme une sorte d’obélisque. »

Mais Kim Jong-un a décidé de faire de la limonade avec des citrons et l’utilise désormais pour promouvoir ses efforts politiques.

Plus de 100 000 écrans LED ont présenté des jeux de lumière audacieux, où les slogans et les symboles du gouvernement sont la vedette du spectacle.

Le concepteur lumière Kim Yong Il a créé une production époustouflante sur « l’Hôtel Doom » en 2018, qui a été jouée pendant plusieurs heures chaque soir.

Il a également servi de toile de fond à de somptueux feux d’artifice et à des représentations de troupes artistiques.

Mais il est encore loin d’être prêt à remplir sa fonction, à moins qu’un investisseur ultra-riche ne parvienne à convaincre les chefs de la ville de Pyongyang.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles la construction pourrait se poursuivre tranquillement dans les coulisses.

Pourtant, le bâtiment n’a toujours pas d’électricité et il n’y a aucun signe d’une date d’achèvement prévue – et l’hôtel reste une chimère.

Il a été surnommé « l’Hôtel maudit » en raison de l’échec de sa construction. Crédit : Getty