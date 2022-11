À l’intérieur de l’hôtel des horreurs où une femme a été brutalement tuée par un “cannibale démoniaque” qui a été vu en train de lui manger le visage

Un hôtel HORREUR où une jeune femme a été brutalement tuée par un cannibale “démoniaque” a été vendu plus que son prix demandé – même si les habitants furieux veulent qu’il soit démoli.

Cerys Yemm, 22 ans, a subi 89 blessures lorsque Matthew Williams l’a attaquée dans sa chambre d’hôtel en 2014, où il a été surpris en train de “manger son visage”.

Un hôtel des horreurs où une jeune femme a été brutalement agressée par un tueur « démoniaque » a été vendu plus que son prix demandé 1 crédit

L’hôtel Sirhowy Arms à Argoed, près de Caerphilly, dans le sud du Pays de Galles, a rapporté 270 000 £, soit 20 000 £ de plus que le prix demandé 1 crédit

La maison de neuf chambres et trois étages a fait l’objet d’un lifting majeur 1 crédit

Matthew Williams a été découvert en train de “manger le visage” de sa victime dans l’hôtel de l’horreur 1 crédit

Cerys Yemm, 22 ans, a subi 89 blessures lors de l’horrible attaque 1 crédit

La vendeuse Cerys s’est retrouvée avec le visage et le cou ouverts et son globe oculaire arraché à l’hôtel Sirhowy Arms à Argoed, dans le sud du Pays de Galles.

L’hôtel d’horreur a été vendu pour 270 000 £ – 20 000 £ de plus que le prix indicatif – lorsqu’il est passé sous le marteau avec Paul Fosh Auctions.

Mais sa vente intervient malgré une pétition de la famille de Cerys pour raser l’hôtel car c’était un “rappel constant” de l’attaque.

Williams, 34 ans, avait été libéré de prison deux semaines seulement avant le meurtre et avait été décrit par les policiers comme « démoniaque ».

Il avait rencontré Cerys à plusieurs reprises depuis sa sortie de prison avant de se retourner sauvagement contre elle dans sa chambre d’hôtel.

Malgré son histoire cauchemardesque, l’hôtel a fait peau neuve et le commissaire-priseur a déclaré qu’il avait été “entièrement rénové à un niveau très élevé”.

Un porte-parole a déclaré: “Les parties intéressées ont été informées de l’histoire de la propriété et la plupart souhaitent enchérir dessus, quel que soit son passé.”

Un trio d’enchérisseurs s’est affronté pour obtenir les clés d’une maison individuelle de neuf chambres et de trois étages dans un village de Gwent lorsqu’elle a été mise aux enchères.

L’ancienne propriété de chambres d’hôtes a été transformée de fond en comble sous ses propriétaires les plus récents.

Angie Davey, de Paul Fosh Auctions, basée à Newport, a déclaré: “Les nouveaux propriétaires, qui ont réussi à la vente aux enchères, ont mis en sac beaucoup de biens pour leur argent.”

La vente intervient cinq ans après qu’un jury a statué que Cerys avait été tuée illégalement lors d’une enquête sur sa mort.

L’enquête a appris qu’elle avait été retrouvée avec des ecchymoses, des écorchures, d’autres marques de morsures et un “traumatisme aigu” – signifiant “coupure” de la peau.

Le tueur Williams a été tasé quatre fois en sept minutes par la police après l’attaque, et son sang contenait des niveaux élevés d’amphétamines.

Le jury d’enquête a conclu qu’il était décédé des suites d’une “mort subite et inattendue résultant d’une consommation de drogue et d’une lutte contre la contention”.

La propriétaire Mandy Miles a composé le 999 après avoir entendu des cris dans la pièce et a déclaré à la police qu’elle pensait qu’il s’agissait d’une attaque cannibale.

Au cours de l’appel, elle a déclaré: “Il lui enfonce un tournevis au visage. En fait, il lui mordille le visage.”

Le pathologiste Dr Richard Jones a déclaré que sa cause médicale de décès était un traumatisme violent à la tête et au cou avec une perte de sang externe et interne.

Le jury a statué que Cerys était décédée des suites d’un traumatisme au visage et au cou.

Une pétition a également été lancée par la famille de Cerys pour détruire l’hôtel – et elle a été soutenue par le député d’Islwyn Chris Evans.

La campagne a déclaré que la propriété était “un rappel constant” de l’événement horrible qui “a arraché l’âme de notre famille et affecté toute une série de personnes”.

Bien que les habitants souhaitent sa démolition, l’hôtel a plutôt été transformé 1 crédit

Un trio d’enchérisseurs a concouru pour obtenir les clés d’une maison individuelle de neuf chambres et de trois étages. 1 crédit