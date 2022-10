À l’intérieur de l’horreur, le crash d’un vol d’Air France qui a tué 228 personnes lorsque le pilote paniqué a bloqué un avion qui a plongé dans l’océan Atlantique

Une chaîne d’événements CATASTROPHIQUE a vu un avion de passagers s’effondrer dans l’océan Atlantique – tuant les 228 personnes à bord dans la pire tragédie aérienne de l’histoire de France.

Des pilotes expérimentés n’ont pas réussi à récupérer l’avion après qu’il ait décroché et il a disparu dans la nuit sans appel de détresse, disparaissant des radars alors qu’il traversait l’océan Atlantique dans une tempête.

Le vol AF447 a plongé dans l’Atlantique le 1er juin 2009 tuant tous à bord Crédit : Reuters

Des débris appartenant à l’avion récupérés par les autorités Crédit : AP : Associated Press

Deux géants de l’aviation font maintenant face à un procès historique pour homicide involontaire coupable depuis plus d’une décennie, alors que le mystère entoure toujours les détails du vol condamné.

Les familles des 228 victimes, dont cinq Britanniques, ont dû faire face à un gigantesque combat pour la justice alors qu’AirFrance et Airbus rejettent la responsabilité du vol voué à l’échec du 1er juin 2009.

Les passagers avaient réclamé à bord de l’infortuné Airbus A330-203 à Rio de Janeiro de se diriger vers Paris aux premières heures du matin – mais il a disparu sans que les autorités ne soient alertées.

Quelques jours plus tard, des débris de l’avion d’AirFrance ont été retrouvés flottant dans l’eau, déclenchant une recherche de 27 millions de livres sterling sur deux ans dans les profondeurs de la mer.

La clé manquante pour déverrouiller ce qui s’était exactement déroulé dans le cockpit – les données de vol de la boîte noire et les enregistreurs vocaux – avait coulé à 12 000 pieds sous la surface.

Sa découverte s’est avérée être l’étape la plus décisive de l’enquête menée par les autorités françaises sur la mort de 216 passagers, 12 membres d’équipage et trois pilotes.

Des enregistrements de vol poignants ont révélé les derniers moments frénétiques du commandant de bord Marc Dubois et de deux copilotes David Robert et Pierre-Cédric Bonin alors qu’ils réalisaient leur sort.

Une brève interruption de leurs indications de vitesse – moins d’une minute – avait bizarrement paralysé le trio qui totalisait plus de 20 000 heures de vol à eux deux.

“Nous avons perdu notre vitesse”, a crié un copilote, avant que d’autres indicateurs ne suggèrent à tort que l’avion perdait de l’altitude.

“Je ne sais pas ce qui se passe”, a ajouté un autre alors que les écrans du cockpit étaient éclairés par une série de messages d’alarme.

Les capteurs de vitesse de l’avion – connus sous le nom de tubes de Pitot – auraient givré lorsque la tempête a frappé le vol d’Air France.

Chaque tube de Pitot mesure la pression de l’air venant en sens inverse, qui est ensuite comparée à la pression statique pour déduire la vitesse anémométrique de l’avion.

Cela a déclenché une chaîne d’événements catastrophiques qui a laissé 228 corps flotter dans les eaux glacées.

Le pilote automatique a été désactivé tandis que les hommes dans le cockpit se sont retrouvés à déchiffrer une série d’informations confuses sur la vitesse et l’altitude.

Ils ont repris le pilotage manuel sans le savoir suite à des données de navigation erronées, tout en étant pilonnés par des turbulences.

Les pilotes ont pointé par erreur le nez de l’avion vers le haut lorsqu’il est entré dans un décrochage aérodynamique – au lieu de vers le bas.

Le jet de 205 tonnes était alors en chute libre, plongeant à 11 500 mètres du ciel en seulement quatre minutes et 24 secondes.

Des sons d’avertissement alertant les trois membres d’équipage du problème ont retenti 75 fois alors qu’ils dégringolaient vers l’océan Atlantique.

Les questions de blâme ont rapidement commencé à tourbillonner, le monde étant déconcerté quant à la chute de l’Airbus A330, avec un dossier de sécurité impeccable et aucun accident mortel dans le service passagers.

Treize ans après le drame, Air France et l’avionneur Airbus sont jugés pour homicide involontaire.

C’est la première fois que des entreprises françaises sont directement jugées après un accident d’avion, plutôt que des individus.

Les proches des victimes – de 33 nationalités différentes – se sont battus pendant des années pour porter l’affaire devant la justice et ont accusé les firmes de les avoir « méprisées » ces dernières années.

Parmi ceux qui sont morts sur l’Airbus se trouvaient Graham Gardner, un ouvrier pétrolier de Gourock, dans le Renfrewshire, et Arthur Coakley, un ingénieur de Whitby dans le North Yorkshire.

Graham Gardner, un ouvrier pétrolier de Gourock, photographié avec sa femme Joyce, est décédé dans l’accident Crédit : PA : Association de la presse

Arthur Coakley, un ingénieur de Whitby, est mort dans le smash Crédit : PA : Association de la presse

Neil Warrior est également décédé Crédit : document

Alexander Bjoroy, un pensionnaire de 11 ans du Clifton College de Bristol, est décédé, tout comme le responsable des relations publiques Neil Warrior.

Alors que le procès débutait enfin le 10 octobre, des cris de “honte” et de “trop ​​peu, trop tard” ont éclaté dans la salle d’audience de la part des proches.

AirFrance et Airbus ont nié les allégations selon lesquelles leur négligence aurait conduit à l’accident d’avion catastrophique.

Les meilleurs chiens de l’aérospatiale ont blâmé l’erreur du pilote pour la tragédie, tandis que la compagnie aérienne insiste sur le fait que l’équipage a été confus par les alarmes et les données déroutantes.

L’agence française d’enquête aérienne (BEA) a déclaré que l’équipage n’avait pas réagi correctement au problème de givrage, mais qu’il n’avait pas non plus la formation nécessaire pour voler manuellement à haute altitude après l’abandon du pilote automatique.

Il a également mis en évidence les signaux incohérents d’un écran appelé directeur de vol, qui a depuis été repensé pour s’éteindre dans de tels événements afin d’éviter toute confusion.

Daniele Lamy, dont le fils Eric, 37 ans, était à bord, a déclaré : “Treize ans que nous attendons ce jour et nous nous sommes préparés de longue date.

“Nous attendons un procès impartial et exemplaire pour que cela ne se reproduise plus jamais, et qu’en conséquence les deux accusés fassent de la sécurité leur priorité plutôt que de la seule rentabilité.”

Elle a décrit le procès contre les géants de l’aviation, qui devrait durer jusqu’en décembre, comme “David contre Goliath”.

Il sera centré sur la raison pour laquelle les pilotes expérimentés n’ont pas compris que l’avion avait décroché et était incapable de récupérer.

Le tribunal français entendra le témoignage de dizaines d’experts en aviation et de pilotes, ainsi qu’un récit détaillé des dernières minutes du vol fatal.

Alain Jakubowicz, avocat du groupe de victimes Entraide et Solidarité, a déclaré: “Ce sera un procès très technique, mais notre objectif est aussi de réintroduire l’élément humain.”

Ophélie Toulliou, dont le frère, Nicolas, 27 ans, est décédé dans l’accident, a déclaré aux médias français: “Le message est de faire comprendre aux entreprises qui se croient intouchables” vous êtes comme tout le monde et si vous faites des erreurs, [you] seront punis ».

AirFrance et Airbus sont accusés d’homicide involontaire et encourent une amende maximale de 225 000 € s’ils sont reconnus coupables.

La somme est financièrement insignifiante pour des groupes aux revenus de plusieurs milliards d’euros par an, mais une condamnation nuirait considérablement à leur réputation, estiment les analystes.

Aucun individu n’est accusé d’actes répréhensibles.