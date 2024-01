À l’intérieur de l’hôpital Nasser de Gaza, encerclé par les troupes israéliennes

Harara, 27 ans, dont la barbe pointue et les traits maigres reposent sur des blouses bleues froissées, surveille les patients allongés sur des sols sales et tachés de sang, qui sont de plus en plus opérés avec peu ou pas d’anesthésie. La nourriture et les analgésiques sont épuisés. Les routes autour de l’hôpital Nasser étant un champ de bataille, des milliers de personnes sont coincées à l’intérieur, dont 850 patients, selon l’organisation caritative internationale Médecins sans frontières.

Depuis les premiers jours de la guerre, une équipe de NBC News a suivi Harara et ses collègues agents de santé lors de leurs tournées à l’hôpital, enregistrant comment ils font face aux blessés graves, aux personnes ensanglantées et terrifiées – tout en étant entourés de soldats et de chars israéliens.

Israël a ordonné aux habitants de certaines parties de Khan Younis, dans le sud de Gaza, d’évacuer la zone après que l’armée a déplacé son attention du nord de l’enclave vers le sud. Des milliers de personnes ont déjà été déplacées au moins une fois, après avoir fui le nord lorsque Israël a lancé son assaut pour la première fois.

Le gouvernement et l’armée israéliens affirment traquer les combattants du Hamas dans le but d’anéantir le groupe militant après son attaque du 7 octobre, au cours de laquelle quelque 1 200 personnes ont été tuées et 240 autres kidnappées.

Plus de 26 000 personnes ont été tuées à Gaza, dont la plupart sont des femmes et des enfants, selon les autorités locales, dont les chiffres sont exacts selon les responsables des États-Unis et des Nations Unies.

À l’hôpital Nasser, « la mort est partout », a déclaré Harara récemment, ce mois-ci, lorsque l’armée israélienne a commencé à intensifier son attaque contre Khan Younis.

« La situation ici est misérable et l’odeur de la mort est partout », a-t-il déclaré à NBC News.

« J’ai l’impression que le scénario de l’hôpital Al-Shifa se répète », a ajouté Harara, faisant référence à l’hôpital de la ville de Gaza pris d’assaut par les troupes israéliennes en novembre, provoquant un choc et une inquiétude internationale.

Israël affirme que le Hamas utilise les hôpitaux, y compris Al-Shifa, comme bases militantes, ce que le Hamas et le personnel hospitalier nient. Une évaluation des services de renseignement américains a révélé qu’Al-Shifa était utilisé pour stocker des armes et des infrastructures de commandement.

Harara travaillait dans cet hôpital jusqu’à ce qu’il soit contraint de fuir. Sa famille se trouve actuellement à Rafah, à la frontière entre Gaza et l’Égypte, mais il ne peut pas faire le voyage pour leur rendre visite « à cause du siège », a-t-il expliqué.

Harara dit qu’il ne peut pas sortir de l’hôpital à cause de la guerre qui se rapproche. Il dit également que, comme les patients ont encore besoin d’un traitement, il ne veut pas le faire. Actualités NBC

Les couloirs et les chambres de l’hôpital Nasser sont jonchés de monde, certains portant des vêtements usés, d’autres portant des blouses médicales nouées à la hâte. De nombreux blessés sont affolés et les yeux écarquillés ; d’autres regardent devant eux d’un air absent. Tous attendent au milieu d’une clameur de cris et de gémissements, ponctués par le bip du métronome des machines hospitalières et les grondements de bombes et de tirs nourris à proximité.

Un jour récent ce mois-ci, Harara transporte un patient à l’hôpital, une victime par balle qui, selon lui, saigne dans la cavité thoracique. Une infirmière crie pour que quelqu’un apporte du sang ; Harara ordonne un scanner.

« Aujourd’hui, comme les autres jours de cette guerre, j’ai passé toute la journée aux urgences », a déclaré Harara. « De nombreux blessés sont arrivés à l’hôpital. La situation était vraiment très mauvaise.”

La plupart des cas qu’il traite concernent des amputations. Mais il ne s’agit pas seulement des blessures causées par les bombes et les balles.

« Nous manquons de matériel médical et des médicaments les plus simples pour traiter la douleur », a-t-il déclaré. “De nombreuses maladies anciennes apparaissent désormais récemment à l’hôpital en raison du manque d’hygiène des familles qui vivent à l’hôpital.”

Donnant un aperçu de la rapidité avec laquelle la situation se détériore, les cas de diarrhée chez les enfants de Gaza sont passés de 48 000 à 71 000 en une semaine seulement en décembre, a déclaré l’Unicef, l’agence des Nations Unies pour l’enfance, dans un communiqué ce mois-ci – soit l’équivalent de 3 200 nouveaux cas chaque année. jour. La moyenne d’avant-guerre était de 2 000 cas par semaine, selon l’Unicef.

Sa directrice exécutive, Catherine Russell, a déclaré que les enfants de Gaza vivaient un « cauchemar ».

Harara est arrivé à Nasser après avoir fui le nord de Gaza et son lieu de travail habituel, l’hôpital Al-Shifa, qui a depuis été pris d’assaut par les troupes israéliennes. Actualités NBC

L’ONU et les groupes humanitaires ont critiqué la campagne israélienne non seulement pour le nombre élevé de morts parmi les civils, mais aussi pour les dégâts et la destruction d’hôpitaux, ainsi que d’autres sites civils tels que des écoles, des mosquées et des boulangeries. Israël accuse le Hamas, l’accusant de cacher ses armes et ses combattants sur ces sites et affirmant que, malgré le risque de dommages collatéraux, il n’a d’autre choix que de les cibler.

Harara voit le pire de cette crise humanitaire. Mais ses difficultés ne s’arrêtent pas à sa sortie de l’hôpital.

Sa maison à Khan Younis n’est plus qu’une fine bâche en plastique près de l’hôpital sous laquelle il dort et mange avec d’autres hommes.

Après une journée de travail, NBC News l’a récemment accompagné alors qu’il se promenait près de l’hôpital avec un ami, discutant et vérifiant les informations sur son téléphone. Il a acheté du pain rassis et une boîte de thon à un jeune garçon qui vendait les boîtes dans un étal de fortune et une chaise en plastique cassée.

Il a ensuite payé des pièces à un autre commerçant ambulant en versant du café dans des gobelets en plastique transparents. Harara a peut-être terminé son travail, mais d’autres ne l’ont pas fait ; des ambulances passaient pendant qu’il achetait son repas du soir.

Puis Harara retourna sur sa bâche pour dîner. Sa cuisine était une table pop-up, jonchée de détritus et de maigres denrées alimentaires. Le soleil se couchait et c’était son premier repas depuis le matin, un jeûne qu’il rompait en mélangeant la boîte de thon et un citron vert, ramassé avec un pain plat.

Il a préparé du thé sur une cuisinière électrique alimentée par un ensemble de fils et de multiprises qui pendaient de manière précaire dans un coin, alimentée par le peu d’électricité dont disposent encore les Gazaouis.

“Je viens sous la tente pour manger quelque chose après un dur travail à l’hôpital”, a-t-il déclaré avec une impassibilité remarquable un jour où il dit avoir vu neuf patients mourir. « Je n’ai rien mangé depuis le début de la journée. Maintenant, j’ai très faim.