À l’intérieur de l’hôpital du NHS qui traite plus de patients qu’avant Covid et n’a pas d’arriéré malgré 7,2 millions de listes d’attente

Cela ressemblait à une zone de guerre pendant la pandémie alors que les médecins et les infirmières se battaient pour sauver les malades et les mourants qui se précipitaient pour se faire soigner dans ce qui était autrefois un point chaud de Covid.

Les hôpitaux du pays ressentent toujours la pression et de nouveaux chiffres publiés cette semaine ont montré qu’en octobre, 7,2 millions de personnes attendaient une intervention chirurgicale.

Des millions de personnes attendent toujours l’arriéré du NHS, et la grève des infirmières de jeudi pourrait voir jusqu’à 15 000 opérations annulées Crédit : Alamy

Mais un hôpital de Londres a résisté à la tendance, décrit par un patient comme un «hôpital cinq étoiles» Crédit : Olivia West

La chirurgienne principale Stella Vig admet que la hauteur de la pandémie était terrifiante Crédit : Olivia West

Et jeudi, la grève des infirmières pourrait voir jusqu’à 15 000 opérations annulées alors que 100 000 infirmières devraient agir dans 76 hôpitaux et organisations du NHS.

Mais un hôpital a résisté à la tendance. L’hôpital universitaire de Croydon, dans le sud de Londres, n’a pas d’arriéré et effectue désormais 300 opérations par semaine, soit une augmentation de 11% par rapport aux 270 qu’il a effectuées avant la pandémie.

Une restructuration majeure au plus fort du Covid, qui a créé un hôpital dans l’hôpital, a été un tel succès qu’ils l’ont conservé même après la pandémie.

Lors de la visite du Sun dimanche cette semaine, une patiente, Lilian Abemere, 41 ans, mère de quatre enfants, l’a décrit comme un “hôpital cinq étoiles”.

Elle a dit: «J’imagine que c’est comme aller en privé. Même la nourriture est bonne. Le traitement et l’attention que j’ai reçus ici sont quelque chose auquel je ne m’attendais pas.

Le personnel y a soigné plus de 30 000 patients nécessitant une intervention chirurgicale depuis juillet 2020.

Cela comprend plus de 3 000 personnes référées par des hôpitaux voisins pour réduire les temps d’attente pour des soins ou des traitements planifiés.

Contenu du personnel

L’hôpital fait partie des cinq premiers Trusts à l’échelle nationale pour l’aiguillage vers les délais de traitement, en septembre.

Conformément aux normes attendues du NHS, la grande majorité des patients – 80,6% – sont vus dans les 18 semaines.

Et Croydon n’a aucun patient qui attend plus de 78 semaines pour un traitement, alors que dans tout le pays, une attente peut durer plus de deux ans.

Leur personnel ne rejoindra pas les infirmières en grève pour des raisons salariales dans tout le pays plus tard ce mois-ci.

La chirurgienne senior Stella Vig nous a dit : « Covid a été horrible, mais cela nous a donné des opportunités dans la mesure où nous sommes tellement plus efficaces maintenant. Je ne reviendrais jamais comme avant. »

La pandémie a provoqué la paralysie des services de santé, avec plus de patients Covid affluant dans les hôpitaux que le personnel ne pouvait en supporter.

Des opérations, y compris des traitements anticancéreux vitaux, ont été annulées ou retardées.

Et l’arriéré a toujours un effet d’entraînement, le nombre sur la liste d’attente du NHS ayant bondi de 100 000 au cours du seul mois dernier.

Croydon a pu revenir à la normale grâce au bâtiment principal, sur un site de 19 acres à Thornton Heath, divisé en deux.

Cela a créé une séparation entre les théâtres, ou salles d’opération, utilisés pour les chirurgies électives et pré-planifiées de ceux utilisés pour tout le reste.

L’étage supérieur est devenu un hôpital dans un hôpital, avec du personnel et des patients rigoureusement testés pour Covid – subissant des tests PCR et faisant vérifier leur température – avant d’être autorisés à l’intérieur.

Seuls 20 patients ont été testés positifs au Covid dans l’hôpital à accès restreint depuis juillet 2020.

Les dirigeants du NHS se sont rendus en août pour voir si le nouveau modèle pouvait être déployé à travers le Royaume-Uni et le Premier ministre Rishi Sunak s’est entretenu avec le personnel en octobre.

Il a ensuite déclaré au Sun dimanche: « S’attaquer à l’arriéré du NHS Covid est l’une de mes principales priorités et le mois dernier, j’ai vu de mes propres yeux comment l’hôpital de Croydon ouvrait la voie. . . Je veux que leur succès soit un modèle pour l’ensemble du NHS.

Le Premier ministre Rishi Sunak s’est entretenu avec le personnel en octobre Crédit : No10 Downing Street

L’hôpital de Croydon a réussi à éviter l’arriéré en créant une zone sans Covid pour la chirurgie élective Crédit : Olivia West

De gauche à droite, Paula Joyner, Talitha McDonald, Marianne Pitallano, Stella Vig et Jijeesh Marotikunnath, de l’équipe médicale Crédit : Olivia West

Stella a déclaré: «En tant que chirurgien, je peux entrer et continuer mon travail. Je ne reviendrais jamais comme avant.

“J’avais l’habitude de commencer ma liste de théâtre et il n’y a pas de lits. Je descendais, je faisais le tour de mes patients et j’en trouvais deux que je pouvais persuader de rentrer chez eux pour que je puisse commencer ma liste de théâtre à l’étage.

“Ensuite, je commencerais ma liste tard et tout le monde devrait travailler jusqu’à tard, vers 19h30, pour que nous puissions terminer. Et ce n’est pas facile quand on a des frais de garde d’enfants à payer.

“En marchant dans le couloir maintenant, vous voyez à quel point c’est paisible et calme parce que c’est le centre électif et vous n’entrez que si vous subissez une opération.”

Stella admet que l’apogée de Covid était terrifiante.

Elle nous a dit : « En mars 2020, près des deux tiers de nos lits étaient remplis de patients Covid.

« L’unité de soins intensifs était débordée. C’était déchirant. Nous craignions d’attraper Covid ou que nos amis et notre famille l’obtiennent.

« Des collègues ont quitté la maison parce qu’ils avaient des parents vulnérables et ont séjourné dans un hôtel de l’autre côté de la route pendant trois mois.

«Je me souviens d’une nuit en quittant le travail et en voyant des gens applaudir pour la première fois. J’ai pleuré tout le chemin du retour.

«Mais nous avions des gens qui n’avaient pas pu subir de chirurgie vitale depuis six mois, nous devions donc continuer.

“Au début, nous avons eu beaucoup d’idées farfelues qui n’auraient jamais fonctionné.

“La conversation initiale était d’avoir un centre de chirurgie dans un autre hôpital. Mais beaucoup de gens à Croydon n’ont pas les moyens de voyager.

«Nous avons donc décidé de mettre une nouvelle porte et de créer un hôpital séparé au deuxième étage, avec des protocoles stricts sur les tests.

«En huit semaines, nous étions de retour à faire ce que nous avions l’habitude de faire, tandis que le reste du pays était au point mort.

«Nous avons obtenu l’autorisation de restructurer fin mai 2020 et en juillet, nous étions en direct.

« Avec la reconfiguration, nous avons maintenant quatre salles d’urgence au rez-de-chaussée.

“Nous n’avons plus que neuf théâtres pour la chirurgie élective maintenant, deux de moins qu’avant, mais nous effectuons plus d’opérations, ce qui fait honneur à cette équipe.”

Le praticien clinique en chef Jijeesh Marotikunnath a ajouté : « L’hôpital ressemblait à une zone de guerre pendant la pandémie. La mort est devenue courante et les gens ont paniqué.

« Un jour, nous traitions un patient et le lendemain, il mourait – et nous ne comprenions pas pourquoi il mourait si vite.

«Il y avait une liste d’attente de deux millions à travers le pays qui ne cessait de s’allonger. Nous étions un hotspot Covid car Croydon avait tellement de cas, mais nous savions que nous devions éliminer l’arriéré.

La scène d’aujourd’hui est remarquablement différente et un journaliste de Sun on Sunday a vu l’atmosphère tranquille dans les quartiers propres de la zone d’accès restreint.

À mesure que les chiffres de Covid diminuent et que les règles de test sont assouplies, il n’est pas prévu de revenir à l’ancien système.

L’infirmière principale Talitha McDonald fait partie de celles qui ne seront pas en grève.

Elle a déclaré: Notre personnel viendra pendant les grèves des trains et des bus, s’ils doivent marcher, ils se rendront au travail à pied. Pendant la pandémie, c’était pareil.

« Vous voulez vous occuper des patients et faire de votre mieux. C’est pour ça qu’on s’engage, pour s’occuper des gens.