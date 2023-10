Note de l’éditeur : Que vous croyiez ou non aux fantômes et aux hantises, il s’agit de l’une des nombreuses histoires effrayantes de traditions locales que Shaw Local News Network partagera avec ses lecteurs dans l’esprit d’Halloween.

Hôtel Boulanger

L’hôtel Baker a été construit en 1928 pour le colonel Edward J. Baker, au 100 W Main St., juste à côté de la rive ouest de la rivière Fox, au cœur du centre-ville. L’hôtel, inscrit au Registre national des lieux historiques, a fonctionné de manière intermittente depuis sa construction et est associé à plus d’histoires de fantômes que tout autre monument de Saint-Charles.

Le sixième étage de l’hôtel serait hanté par le fantôme d’un ancien employé. Selon la légende locale, une femme de chambre s’est noyée dans la rivière Fox juste à l’extérieur de l’hôtel après avoir été abandonnée à l’autel par sa fiancée, qui était également une employée de l’hôtel. Les visiteurs rapportent souvent entendre des gémissements provenant de la zone de stockage du sixième étage, qui était autrefois la chambre des employés.

Les clients séjournant dans le penthouse du sixième étage ont déclaré avoir entendu des voix étranges et avoir vu leur literie tirée par une force invisible, selon Chambres hantées Amérique.

Un rapport d’un couple séjournant au 4ème étage Maisons hantées de l’Illinois déclare que « vers 3 heures du matin, les lumières de la salle de bain ont commencé à s’allumer et à s’éteindre d’elles-mêmes, par intermittence pendant environ une heure et la porte de la salle de bain a bougé. Il était grand ouvert et se déplaçait lentement pour être à moitié fermé.

Un autre rapport d’un groupe de cinq personnes séjournant au sixième étage affirme avoir entendu des gémissements près de la salle de stockage à 3h37 du matin.

Certains pensent également que l’épouse du colonel Baker, Harriet Rockwell Baker, décédée d’une crise cardiaque soudaine en 1940, hante le balcon du dernier étage de l’hôtel.

Depuis son ouverture, l’hôtel Baker a accueilli des artistes comme Louis Armstrong, Tommy Dorsey, Guy Lombardo, Lawrence Welk et Eddie Duchin, ainsi que des invités célèbres tels que John F. Kennedy, Gerald Ford, Jim Thompson, Richard J. Daley, Billy Graham et Mary Martin, selon le Musée d’histoire de Saint-Charles.

Le Baker est classé septième hôtel le plus hanté de l’Illinois par Bal d’Halloween hantéet le troisième endroit le plus hanté de l’Illinois par Hanter. Il a fait l’objet d’une enquête et a fait rapport sur par de nombreux chasseurs de fantômes ces dernières années.

Théâtre Arcada

Le théâtre Arcada a été construit en 1926 par le millionnaire, caricaturiste du Chicago Tribune et philanthrope de Saint-Charles Lester J Norris.

Le Théâtre Arcada en août 1926. (Photo fournie par le Musée d’histoire de Saint-Charles)

Lorsqu’il a été construit, le théâtre pouvait accueillir plus de 1 000 places, soit environ 20 % des 5 000 habitants de Saint-Charles. Lors de la soirée d’ouverture, le théâtre a vu des foules à guichets fermés et a attiré des invités d’aussi loin que New York, selon le Musée d’histoire de Saint-Charles.

Une légende raconte que le théâtre était utilisé comme bordel et bar clandestin par des contrebandiers pour transférer discrètement de l’alcool et certains disent qu’Al Capone l’a utilisé comme cachette.

Le sous-sol du théâtre aurait un réseau de tunnels de liaison et de salles avec plusieurs serrures, ce qui pourrait avoir inspiré les histoires de Capone gardant secrètement des corps à l’intérieur des murs du théâtre, selon Magazine Glacier.

Selon une autre légende locale, une femme s’est pendue au balcon du théâtre. Depuis, des invités et des employés ont déclaré avoir entendu des chuchotements, des pas et d’autres bruits provenant de la section vide du balcon.

Chicagoland hanté et Lieux hantés ont tous deux signalé des odeurs fantômes et des poches de froid inexpliquées à l’intérieur du théâtre Arcada.

Aujourd’hui, les propriétaires rénovent les chambres du bâtiment historique en 11 suites d’hôtel qui seront chacune décorées sur le thème d’un grand musicien différent, notamment Led Zeppelin, Frank Sinatra, les artistes de la Motown et les suites d’Elvis Presley. Une fois disponibles, ils pourraient donner du fil à retordre à l’Hôtel Baker en tant qu’endroit idéal pour passer une nuit de chasse aux fantômes à Saint-Charles.

Le Théâtre Arcada en août 1926. (Photo fournie par le Musée d’histoire de Saint-Charles)

Route de Munger

Munger Road borde St. Charles, Bartlet et Wayne et a longtemps été la source de nombreuses histoires de fantômes dans le comté de Kane. La légende raconte qu’un autobus scolaire a été heurté par un train et que les âmes des élèves continuent de hanter le passage à niveau.

Selon la légende, avant que les routes environnantes ne soient pavées, on disait que si les automobilistes arrêtaient leur véhicule sur les voies, passaient au point mort et klaxonnaient, ils seraient poussés hors des voies et des empreintes de mains seraient laissées dans la poussière de la route. l’arrière du véhicule. Depuis que la route est asphaltée, nombreux sont ceux qui ont tenté la même expérience en mettant de la farine ou de la poudre pour bébé sur la lunette arrière et le pare-chocs de leur véhicule.

Une autre histoire raconte qu’un train aurait déraillé près du passage à niveau et aurait percuté une maison voisine, détruisant la maison et tuant toute la famille à l’intérieur, à l’exception d’un vieil homme et de son chien, qui hantent encore aujourd’hui la route.

Le film « Route de Munger » a été réalisé sur la route en 2011. Le film a été tourné à Saint-Charles et se déroule à la veille du festival annuel des épouvantails, lorsque quatre adolescents ont disparu sur Munger Road et que les policiers de Saint-Charles recherchaient un tueur fictif qui a rendu le la même nuit.

Des adorateurs du diable, des évadés d’un hôpital psychiatrique et de faux flics meurtriers auraient tous été aperçus sur Munger Road, selon les rumeurs. Maisons hantées de l’Illinois.

Il y a eu de nombreux rapports faisant état de cris et d’observations de trains fantômes, de lumières inexpliquées et d’activation des signaux du passage à niveau alors qu’aucun train n’était à proximité.

Les propriétaires vivant sur Munger Road ont déclaré avoir été victimes d’événements surnaturels dans leur maison et ont déclaré que les animaux évitaient de s’approcher des voies ferrées.