À l’intérieur de l’histoire d’amour vouée à l’échec de 20 ans de Noele Gordon de Crossroads avec un cadre de télévision marié avec qui elle n’a jamais passé même une nuit complète

ELLE était l’une des stars de feuilleton les plus célèbres de son époque, à tel point que son mariage à l’écran à la cathédrale de Birmingham a attiré une foule de 10 000 fans pendant le tournage.

Mais malgré des dizaines de propositions, l’icône de Crossroads Noele Gordon – dont la vie est immortalisée dans le nouveau drame Nolly – ne s’est jamais mariée dans la vraie vie, pour une raison déchirante.

Helena Bonham Carter joue Nolly dans le nouveau drame ITVx

Pendant 20 ans, elle a “laissé sa vie vide” dans une romance vouée à l’échec avec l’imprésario de télévision marié Val Parnell – qui l’a brutalement larguée lorsqu’il a trouvé une maîtresse plus jeune.

L’actrice, connue sous le nom de reine des Midlands, est interprétée par Helena Bonham Carter dans le trois parties, qui sera diffusée sur ITVx à partir de ce soir.

Il fait suite à l’élimination cruelle de la star du feuilleton ITV Crossroads, en 1981, après 17 ans dans le rôle principal de la matriarche de l’hôtel Meg Mortimer et sa mort d’un cancer en 1985.

Le drame évoque brièvement ses romances tragiques et son chagrin pour l’homme qu’elle a appelé le “grand amour de ma vie”.

L’affaire secrète, qu’elle a finalement révélée aux fans en 1981, a signifié qu’elle a refusé des prétendants de haut niveau – y compris le compositeur de My Fair Lady Frederick Loewe – mais, elle a dit qu’aucun d’entre eux n’avait une chance « alors que j’étais obsédée par Mr Television ».

“Mon association avec Val était claire et simple – nous étions amants, bien que nous n’ayons jamais vécu ensemble”, a-t-elle déclaré.

“Nous étions amoureux. Cela, je ne peux pas le nier, et je ne le voudrais pas non plus. Je suis fier d’avoir été éperdument amoureux d’un homme merveilleux, un véritable ami. Je suis heureux de lui avoir donné 20 ans de ma vie.

« Et si cela devait se reproduire demain, je ferais la même chose. Je n’ai pas besoin de trouver d’excuses.

L'impresario Val Parnell était connu sous le nom de Mr Television

Jilted six jours avant le mariage

Nolly a rencontré Val pour la première fois, de 27 ans son aîné, à 18 ans, lorsqu’elle était fiancée au capitaine de l’armée John Crichton – plus tard un juge de la Haute Cour – qui a proposé lors d’un raid aérien sur l’hôtel Adelphi à Liverpool.

La jeune actrice était en tournée dans Black Velvet et, l’ayant rencontrée lors d’une soirée, John est venu à tous les spectacles qu’il a pu.

Lorsque les bombardiers allemands survolent la ville, le vaillant soldat, « d’une beauté juvénile dans son uniforme kaki », la rejoint dans la cave de l’hôtel, en compagnie d’autres clients.

“Alors que nous étions accroupis dans la semi-obscurité, il m’a tenu la main – plus pour calmer mes peurs, pensai-je, que pour être romantique”, a-t-elle déclaré.

“Mais l’amour peut vous frapper à tout moment et en tout lieu – même dans une cave de Liverpool.

“Avant que je réalise ce qui se passait, ce capitaine de l’armée me disait à quel point il m’aimait.”

Le soldat épris l’a suppliée de l’épouser et elle a accepté, ajoutant: “Il m’a embrassée et ce n’est qu’à ce moment-là que j’ai réalisé que je l’avais accepté.”

Le couple a planifié un mariage au bureau d’enregistrement, invité des invités et planifié une lune de miel. Mais à peine six jours avant le grand jour, elle a reçu une lettre de son fiancé disant qu’il ne pouvait pas aller jusqu’au bout.

“J’ai pleuré. J’ai beaucoup pleuré”, raconte-t-elle. « Des mois plus tard, des amis communs m’ont dit que sa famille avait fait pression sur lui pour qu’il ne m’épouse pas. Ils n’avaient rien contre moi personnellement mais ils ne voulaient pas qu’il épouse une actrice.



Noele – photographiée avec sa mère Jockey et son père James – était une jeune actrice lorsqu'elle a rencontré Val

Frederick Loewe (à gauche), photographié avec son partenaire d'écriture Alan Lerner, faisait partie de ses admirateurs

“Magie” et romantisme

La première rencontre de Nolly avec Val a eu lieu lors de la même tournée, à la dernière date avant son mariage condamné.

La voyant quitter le théâtre avec ses valises prêtes, il lui demande où elle va et elle lui dit qu’elle renonce au show-business pour se marier.

« Vous serez de retour dans six mois, dit-il. « Le mariage n’est pas pour vous. Vous n’êtes pas le genre.

Comme prévu, elle est rapidement revenue à la tournée et a joué dans la comédie musicale Let’s Face It, dans le West End de Londres, et peu de temps après, elle est tombée sur Val lors d’un gala de charité à l’hôtel Grosvenor House et lui a demandé de danser.

Le décrivant comme “mince, élégant… un merveilleux danseur” et la soirée comme “pure magie”, elle a ajouté : “Tous mes rêves de fille étaient devenus réalité. Ce devait être ma grande romance.

« Nous avons bu du champagne. Il m’a regardé dans les yeux et à ce moment j’ai su que j’avais rencontré Mr Right. Rien de spécial n’a été dit. Il n’a pas flirté avec moi. Il n’était pas obligé. Mais à ce moment-là, nous savions tous les deux que notre histoire d’amour avait commencé.

Le lendemain matin, il a appelé à la maison londonienne de ses parents, les gagnant avec une brassée de laitues et de choux de son jardin du Buckinghamshire, et ils ont commencé à se rencontrer tous les jours pour le déjeuner.

Affaire secrète

Alors que Noele était une jeune actrice montante, Val était déjà un grand nom du show-business.

Il était propriétaire de plusieurs théâtres, dont le London Palladium, et connu pour avoir découvert des stars telles que Norman Wisdom, Max Bygraves et Julie Andrews, alors âgée de 12 ans.

Son émission de télévision, Sunday Night at the London Palladium, comptait d’énormes têtes d’affiche américaines, dont Bob Hope, Jack Benny et Judy Garland.

Toujours «prim et virginale», Nolly a révélé qu’il lui avait fallu des mois avant de «succomber à ses ouvertures pour que nous devenions amants au sens plein du terme», cédant finalement au champagne dans son appartement de Westminster.

“Plus je le voyais, plus je l’aimais”, a-t-elle ajouté. Il était un compagnon tellement divertissant, attentionné et attentionné. Il m’a fait rire. Il était très amusant. C’était l’homme le plus attirant que j’aie jamais rencontré.

Tout au long de leur liaison de 20 ans, le couple est resté “discret” dans le but d’éviter de blesser sa femme, Helen, et de limiter tout dommage à la carrière de Nolly.

Bien qu’ils soient «éperdument amoureux», ils n’ont jamais passé une nuit complète ensemble et, lorsqu’elle l’a rejoint lors de ses fréquents voyages à l’étranger, ils ont voyagé dans des avions séparés.

“C’était toujours des chambres séparées dans toutes les villes que nous visitions, que ce soit en Angleterre ou à l’étranger”, a-t-elle déclaré. “J’étais follement heureux et je sais que Val ressentait la même chose.”

Séparation brutale

Malgré ses relations, Nolly était catégorique sur le fait que la relation n’avait pas aidé sa carrière, insistant sur le fait que “le fait que j’étais la petite amie de Val Parnell a en fait joué contre moi”.

Parmi les autres admirateurs de Noele figurait l’agent de change new-yorkais Sumner Walters, qui l’a rencontrée lors d’un cocktail et “est tombé follement amoureux”, mais elle l’a refusé parce qu’il voulait qu’elle déménage à Long Island et abandonne sa carrière.

Un autre agent anonyme d’Hollywood a fait sa demande à Broadway et “avait l’habitude de me téléphoner tous les soirs depuis la Californie. Cela a dû lui coûter des milliers d’appels téléphoniques. Chaque appel était une proposition. Je n’ai jamais dit “oui”. Je ne l’aimais tout simplement pas.

Après avoir auditionné pour la comédie musicale Brigadoo, le compositeur Frederick Loewe lui a demandé de l’épouser, “pour que tu sois toujours là pour chanter mes chansons”.

Malgré les nombreuses offres, cependant, Noele reste dévouée à Val pendant deux décennies, décrivant leur romance comme un “match d’amour profond, sincère et permanent”, ajoutant: “Au lieu de s’épuiser, notre amour est devenu plus fort chaque jour.”

Mais au milieu des années 60, alors que Noele était au sommet de sa gloire à Crossroads, elle séjournait à New York lorsqu’il est arrivé dans son studio et “la bombe a lâché”.

“Je m’attendais à être invitée à dîner et j’avais acheté une nouvelle robe, je me suis fait coiffer, je me suis trempée dans mon parfum préféré que Val m’avait acheté à Paris et j’ai pris un soin particulier à mon maquillage”, a-t-elle déclaré. m’a dit. « Je n’avais pas besoin de m’en soucier. Il n’y a pas eu de baiser de salutation.

Val lui a dit : « Tout est fini Bébé, je suis désolé. Je suis tombé amoureux de quelqu’un d’autre.

“Il a continué à parler mais c’était comme si la voix venait d’un autre monde”, a-t-elle déclaré. « À ce jour, je n’ai aucune idée de ce qu’il disait. J’étais engourdi.

« Tout autour de moi est devenu une brume totale. Je n’arrêtais pas d’entendre ces premiers mots, “Tout est fini, bébé”, qui tournaient et tournaient dans ma tête comme un disque de longue durée.

« Je l’ai regardé ; stupéfait, confus, dans l’incrédulité totale. J’étais complètement bouleversé. Mais je devais y faire face. S’il ne voulait plus de moi dans sa vie, il était inutile de crier ou de crier. Cela ne m’aurait mené nulle part. Mieux vaut s’éloigner de toute la situation.

« Quand il est parti, je suis tombé en morceaux. Les jours suivants furent un cauchemar de chagrin. J’avais l’air horrible et je me sentais encore plus mal.

L’autre femme était la chanteuse en herbe beaucoup plus jeune Aileen Cochrane et Nolly a fait face à un chagrin supplémentaire lorsque Val – qui avait insisté sur le fait qu’il ne pouvait pas divorcer de sa femme en raison de sa foi catholique – a épousé sa nouvelle maîtresse en 1966.



Val Parnell a épousé Aileen Cochran en mai 1966.

Nolly est sortie avec le jeune acteur Anthony Waters dans les années 1970

Nolly a finalement eu une aventure avec l’acteur Anthony Waters, de 27 ans son cadet, qu’elle a appelé “My Viking”, mais ils ont fini par se séparer.

Elle est décédée en 1985, à l’âge de 80 ans, trois ans après avoir reçu un diagnostic de cancer.

Dans son livre, My Fabulous Brothers, la sœur de Lew Grade, Rita Grade Freeman, a écrit que Val Parnell était « un homme qui devait juste avoir l’adulation d’autres femmes. Une femme ne pourrait jamais le satisfaire.

En revanche, Nolly était une femme d’un seul homme, qui aspirait à sa “Darling Pussy” jusqu’au jour de sa mort.

