À l’intérieur de l’histoire d’amour de la star de I’m A Celeb Babatunde Aleshe avec une femme rarement vue après avoir révélé leur première histoire de rendez-vous

IL a vécu sa meilleure vie dans la jungle I’m A Celebrity, mais une chose qui manque sûrement à Babatunde Aleshe est sa femme bien-aimée Leonie.

Plus tôt cette semaine, la star de Celebrity Gogglebox a parlé de son premier rendez-vous avec sa femme Leonie en révélant qu’il l’avait emmenée à la chaîne Nandos.

S’ouvrant sur le début de la romance, le comédien a déclaré à ses camarades de camp, la star du rugby Mike Tindall et l’acteur Owen Warner: “Nous étions amis à l’école et puis un jour, je me suis dit” Wow, tu es jolie “et c’est parti de là. ”

Babatunde et Leonie se sont mariés en 2015 et partagent maintenant leur fils Judah ensemble.

Répondant à la scène tout en regardant à la maison, Leonie a confirmé qu’il s’agissait de leur premier rendez-vous sur Instagram et a même admis qu’elle le rencontrait en retard.

Leonie a dit : “D’accord, donc notre premier rendez-vous était Nandos et j’étais en retard et il m’a dit : ‘Si tu es encore en retard, tu arriveras ici et je ne serai pas là. Et je ne plaisante pas, il ne plaisantait pas ».

L’entraîneure en voyages d’affaires Leonie a parlé de son mari lors d’une apparition sur Lorraine d’ITV où elle a ses réflexions sur la façon dont son mari s’en tirerait dans la jungle.

Donnant un aperçu plus clair de leur premier état, elle a partagé: “Nous n’avions pas beaucoup d’argent, donc Nandos était assez haut et nous nous sommes assis.”

“Il était vraiment sévère lors du premier rendez-vous et je pensais que ça allait être amusant et excitant, mais il établissait toutes ces règles, mais nous sommes tombés amoureux en sept jours.”

Elle a parlé de la peur des hauteurs de la star et de sa décision de quitter son premier essai de bushtucker avant même qu’il ne commence.

Elle a dit : “Tu sais quoi il ne l’a pas mentionné au début qu’il a le vertige et puis le public en le découvrant, ils se sont dit ‘oh oui, allons-y pour ça alors'”.





Elle a ajouté: “Il est assez entêté et une fois qu’il a décidé de faire quelque chose, il le fait, mais je ne pense pas qu’il était prêt à être au bord d’un immeuble. [at the start].

“Dans la jungle, oui, mais pas sur un immeuble, mais il va bien.”

Sa femme a cependant admis qu’elle pensait que Babatunde serait aux prises avec le manque de nourriture dans le camp.

Elle a admis: “C’est la chose que vous attendez le plus avec impatience [in the jungle] et c’est un très gros grignoteur donc ça va vraiment lui manquer.

“Je pense qu’il va revenir vraiment arraché de toutes les collations qu’il n’a pas mangées.”