À l’intérieur de l’extravagance de patinage à roulettes de New York

Le patinage à roulettes connaît un autre éclair de popularité, mais le DiscOasis se distingue des autres patinoires et événements éphémères de la ville (le Rockefeller Center accueille également temporairement des patineurs) par sa valeur de production, sa théâtralité et son pedigree. Il y a des boules disco florissantes mesurant jusqu’à huit pieds de diamètre et une scène à plusieurs niveaux, créée par le scénographe nominé aux Tony Awards, David Korins, qui a fait « Hamilton » et des spectacles pour Lady Gaga. Le casting de 13 comprend des légendes du roller disco new-yorkais, comme le patineur aux longs membres connu sous le nom de Cotto, un incontournable des parcs de la ville depuis plus de quatre décennies, dont les tourbillons et les pivots de jambes caractéristiques ont influencé des dizaines de patineurs.

« Nous appelons cela du patinage de jam », a-t-il déclaré. le DiscOasis l’a sorti de sa retraite – il s’est fait remplacer les deux hanches – pour des spectacles chorégraphiés, cinq soirs par semaine.

L’énergie est extatique et contagieuse. « Être sur roues, c’est le paradis pour moi », a déclaré Robin Mayers Anselm, 59 ans, qui a grandi en allant à Empire Skate, le célèbre emporium de Brooklyn. « Je me sens plus connecté à moi-même et à mon esprit quand je patine. »