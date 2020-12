Alesha Dixon vit le luxe.

Pour la juge Britain’s Got Talent, 42 ans, l’argent n’était pas un problème car elle et son mari Azuka Ononye ont emmené leurs filles Azura Sienna, sept ans, et Anaya, un an, dans une escapade qu’ils n’oublieront jamais.

Alesha a opté pour la destination de luxe de 1600 £ par nuit aux Maldives dans le but de mettre fin à l’année difficile où elle a été sur une note pas trop minable.

Et il semble qu’elle ait réussi à faire exactement cela, car le magnifique complexe LUX * South Ari Atoll n’offre rien d’autre que le meilleur pour ses clients exclusifs.

Après avoir terminé le tournage de son spécial de Noël BGT, Alesha a fait ses valises et est partie profiter du reste de l’année avec sa famille.







(Image: Instagram)



Avec des prix allant de 880 £ à 7000 £ par nuit, le complexe de son choix est garanti pour répondre à tous les besoins.

Il est prudent de dire que les vues imprenables font partie du prix, car Alesha et sa famille peuvent regarder l’océan Indien dans le confort de leurs lits.

Et avec son physique toujours de premier ordre, la salle de sport chic de la station est garantie d’être l’endroit idéal pour transpirer avant de plonger dans l’océan.









Alesha – qui gagnerait 450000 £ en faisant partie du jury BGT – a déjà partagé quelques clichés avec les fans de sa magnifique escapade.

Toujours une pour amplifier la classe, Alesha a enfilé une superbe robe de cocktail pour une soirée avec son homme.

Souriant jusqu’aux oreilles en un clin d’œil, elle a écrit: « Nous rions, je pleure, nous débattons, nous parent, nous jouons! L’amour de ma vie. »







(Image: aleshaofficial / Instagram)



Plus tôt ce mois-ci, Alesha a partagé une douce photo de sa famille profitant de leur magnifique voyage dans ce complexe de luxe.

La star affichait ses abdos en planche à laver dans un combo top court en soie et costume alors qu’elle tenait Anaya dans ses bras.







(Image: Instagram)









Alors que ses adorables filles mini-moi portaient toutes les deux des robes d’été à rayures assorties pour la soirée.

Dans la légende, Alesha a rendu hommage à son partenaire de huit ans et a jailli de leurs dernières vacances incroyables.















Elle a écrit: « Nous n’avons reçu aucune photo de la nuit d’anniversaire de @ azukaononye car nous nous amusions trop et en plus il faisait trop sombre!

« Journée spéciale pour une personne spéciale! Joyeux 40e anniversaire bébé, bienvenue dans le club! Nous vous aimons tellement ❤️❤️❤️ # AZ40 et merci beaucoup à @luxsouthari d’avoir contribué à en faire une journée si spéciale! »

