À l’intérieur de l’étrange Disneyland chinois abandonné avec un château à moitié fini et des manèges rouillés dans un parc qui n’a JAMAIS ouvert

Un Disneyland de contrefaçon abandonné en Chine rempli de châteaux à moitié finis et de manèges rouillés a été laissé pourrir pendant plus de 15 ans.

Construite en 1998, l’attraction touristique, autrefois connue sous le nom de Wonderland, s’est transformée en un labyrinthe post-apocalyptique de sentiers envahis par la végétation et de bâtiments abandonnés ressemblant à des châteaux à la périphérie de Pékin.

Wonderland devait rapporter 80 millions de livres sterling par an en attirant trois millions de visiteurs par an Crédit : Alamy

Le parc à thème a finalement été démoli après avoir été laissé pourrir pendant 15 ans Crédit : Reuters

L’attraction touristique de style Disney a été abandonnée il y a plus de 24 ans Crédit : Alamy

Wonderland est maintenant un labyrinthe post-apocalyptique de sentiers envahis par la végétation et de bâtiments abandonnés Crédit : Alamy

Wonderland devait être le plus grand parc d’attractions d’Asie Crédit : Alamy

Les murs extérieurs du château de Cendrillon de style bavarois sont toujours intacts, mais une fois à l’intérieur, le parc à thème inachevé accueille désormais des squatters, des déchets et des récoltes d’agriculteurs.

Des photos prises sur le site montrent des graffitis sur les murs, des bâtiments vides et un site laissé en ruine.

Depuis sa création, Wonderland devait rapporter 80 millions de livres sterling par an en attirant plus de trois millions de visiteurs par an.

Il était censé être le plus grand parc d’attractions d’Asie, mais dès le début, le projet a continué à faire face à des obstacles insurmontables.

Le terrain a été développé dans le village de Chenzhuang, à environ 20 miles au nord-ouest de la capitale.

Vers la fin de 1998, la construction s’est arrêtée après un scandale de corruption et des désaccords entre le gouvernement local et les agriculteurs.

Les promoteurs ont tenté de redémarrer la construction en 2005 pour tirer parti de l’accueil des Jeux olympiques en Chine en 2008, mais les plans auraient été contrecarrés par une proposition de construction d’une nouvelle ville dans la même zone.

Le projet a calé à partir de là et finalement il a été laissé pour être démoli et les terres récupérées par les habitants.

Le photographe David Gray, qui a visité le parc fantôme en 2011, a déclaré : « En sortant de l’autoroute et en entrant dans le parking, je m’attendais à être arrêté par les habituels gardes de sécurité conflictuels.

“Mais il n’y avait absolument personne en vue. J’ai traversé l’une des rares entrées non fermées et j’ai immédiatement commencé à tousser.

“En face de moi, il y avait de grandes pièces vides et des meubles jetés, tous recouverts d’une épaisse couche de poussière, ainsi qu’un silence étrange qui donnait à l’endroit un sentiment hanté – une émotion qui n’est normalement pas associée à une aire de jeux pour enfants.”

Le pays des merveilles reste dans le cœur de certains, les voyageurs marginaux visitant encore l’attraction abandonnée aujourd’hui.

Le parc à thème est loin d’être le seul projet extravagant chinois à avoir été abandonné ces dernières années.

Un lieu désert de style grec – avec des colonnes et un amphithéâtre – se trouve juste en bas de la route depuis le site.

Alors que Thames Town, un site basé sur une ville anglaise, n’a pratiquement pas d’habitants – bien qu’il soit situé à proximité de Shanghai.

Le New South China Mall, dans le Guangdong, n’est aussi qu’une coquille vide.

Les structures rouillées qui restent sur le site créent une atmosphère étrange Crédit : Alamy

Le parking vacant du parc à thème Crédit : Alamy

Les voyageurs marginaux visitent toujours l’attraction abandonnée Crédit : Alamy

Les bâtiments délabrés abritent des squatters cherchant refuge Crédit : Alamy

Les cultures règnent désormais en maître sur le site abandonné Crédit : Alamy