À l’intérieur de l’esprit tordu du tueur en série Jeffrey Dahmer et comment il a incité les prisonniers à l’assassiner parce qu’il “voulait mourir”

Le tueur en série PSYCHOPATHE Jeffrey Dahmer “s’est moqué” de ses codétenus parce qu’il “voulait mourir”, a affirmé un intervieweur de premier plan qui s’est assis avec le meurtrier notoire.

Nancy Glass, productrice et écrivaine six fois primée aux Emmy Awards, a interviewé Dahmer en 1993 pour Inside Edition de CNN, un an avant qu’il ne soit tué derrière les barreaux aux mains d’un codétenu.

Un journaliste qui a interviewé le tueur en série Jeffrey Dahmer pense qu’il “voulait” mourir Crédit : YouTube

Nancy Glass de CNN Inside Edition a parlé à Dahmer en prison en 1993

Dahmer a assassiné et démembré 17 jeunes hommes et garçons Crédit : Getty

S’adressant à The Sun Online, Nancy explique pourquoi elle pense que Dahmer “voulait mourir” pour échapper à ses pulsions contre nature.

Nancy a passé plus d’un an et demi à obtenir l’interview exclusive du tueur en série, établissant une relation avec lui et sa famille.

“Il n’était pas satisfait de l’interview”, a-t-elle déclaré. “Sa famille était tellement en colère. Ils m’ont dit : ‘Tu l’as fait passer pour un monstre !'”

Le point de vue de Nancy était que Dahmer “se faisait ressembler à un monstre”.

Elle a ajouté: “Je ne veux pas qu’un criminel soit satisfait de son portrait.”

Malgré leur fureur face à la façon dont l’entretien s’était déroulé, Nancy a continué à parler à la famille Dahmer par la suite. et était en communication avec le tueur jusqu’à sa mort.

Dahmer a été assassiné en 1994 par son codétenu Christopher Scarver, qui l’a matraqué à mort avec une barre de fer à l’établissement correctionnel de Columbia à Portage, Wisconsin.

Dans les mois qui ont précédé sa mort, il était connu pour avoir provoqué des codétenus en semblant savourer ses crimes écœurants.

Les prisonniers se souviennent qu’il façonnerait sa nourriture en parties du corps et y injecterait du ketchup pour reproduire du sang, comme en référence à son cannibalisme macabre.

Mais Nancy pense que cela était dû au fait qu’il voulait mourir.

Pour cette raison, elle admet qu’elle n’a pas du tout été surprise lorsqu’elle a appris sa mort violente.

“Je crois qu’il a nargué les gens, il voulait ça”, a-t-elle déclaré. “Il voulait s’évader. En prison, il ne pouvait pas faire ce qu’il voulait faire, c’est-à-dire continuer son comportement pervers.”

Elle ajoute que dans l’interview, Dahmer a librement admis qu’il avait toujours les mêmes envies.

Nancy a demandé au tueur s’il commettrait encore des crimes s’il était dans la rue.

Calmement, il a répondu : “Probablement. Si cela ne s’était pas produit, il ne fait aucun doute que je le serais probablement. Je ne vois rien qui m’aurait arrêté.”

Il était clair pour Nancy que Dahmer “avait toujours ces envies” et qu’il “voulait s’en débarrasser”.

En prison, Dahmer a affirmé avoir trouvé la foi et est devenu un chrétien né de nouveau.

Nancy pense que Dahmer était convaincu qu’il connaîtrait la rédemption de ses crimes pervers s’il convertissait d’autres prisonniers.

Dahmer est apparu émotionnellement impassible devant le tribunal Crédit : Getty

Elle se souvient qu’après son assassinat, le père de Dahmer lui a dit qu’il était dévasté, non pas par la mort de son fils, mais parce qu’il n’avait pas réussi à convertir d’autres prisonniers.

Dans leurs lettres, qui ont continué presque jusqu’à la mort de Dahmer, Nancy dit qu’il a surtout écrit sur Jésus.

“Il a dit que son seigneur et sauveur lui pardonnerait”, a-t-elle déclaré.

Malgré cela, elle pense qu’il a passé ses derniers mois torturé par ce qu’il avait fait.

“Il est resté éveillé toute la nuit et a dormi toute la journée parce qu’il ne pouvait pas faire face à la lumière du jour”, a-t-elle déclaré.

“N’édulcorons pas cela, c’était un psychopathe.”

La partie la plus bizarre de l’interview pour Nancy était à quel point Dahmer voulait parler.

“Il voulait parler à quelqu’un et il s’était habitué à me parler”, a-t-elle déclaré.

Nancy, qui est aujourd’hui PDG de Glass Entertainment Group et a plus de 22 émissions de télévision et podcasts actuellement en production aux États-Unis, admet qu’elle n’a pas encore regardé la série Netflix, mais qu’elle “le fera certainement”.

“Ce n’est pas censé être un documentaire, c’est une émission de télévision”, a-t-elle déclaré.

“Nous sommes toujours fascinés par les tueurs en série en tant que société parce que c’est tellement déconcertant de voir comment quelqu’un peut être si cruel et faire des choses aussi terribles.”