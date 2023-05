À l’intérieur de l’escapade romantique secrète de Danniella Westbrook avec son fiancé jailbird où il « proposera officiellement »

Danniella Westbrook a déclaré à ses fans qu’elle prévoyait une escapade romantique avec son fiancé David une fois qu’il serait sorti de prison.

L’homme de 49 ans a révélé que ses fiançailles officielles auront lieu pendant le voyage alors qu’ils se réunissent après sept ans.

Danniella Westbrook prévoit un voyage inoubliable avec David[/caption] Instagram

La star espère obtenir un superbe lodge[/caption] Instagram

Les cabines sont équipées d’un bain à remous[/caption]

L’actrice Danniella prévoit de visiter Secret Cabins, une destination de luxe dans la campagne du Sussex.

Elle a dit à ses partisans : « Dans peu de temps, je vais récupérer mon David et aller directement dans les cabines secrètes… Je vais peut-être tout faire et louer leur hélicoptère aussi. Sept ans d’absence méritent quelque chose de spécial pour nous deux.

« Et je sais que l’équipe du Royaume-Uni, le secret le mieux gardé, en fera une pause dont nous nous souviendrons pour la vie. Et nos fiançailles officielles auront lieu ici aussi… ça a mis du temps à venir, et j’ai juste hâte qu’il revienne.

Les cabines coûtent environ 400 £ la nuit et chacune offre quelque chose de différent, y compris des écrans de cinéma et des bains à remous.

Le Sun comprend que David a purgé une peine de prison pour contrefaçon et s’est livré à diverses altercations physiques, mais il sera libéré en septembre.

Danniella, qui a récemment subi une opération au visage, sort avec son petit ami de la prison David depuis environ six ans.

Le couple s’est rencontré lorsqu’ils vivaient tous les deux en Espagne en 2016, mais ils ont connu des hauts et des bas tout au long de leur relation.

Cependant, ils sont restés en contact et lorsqu’il a été envoyé en prison en 2019, ils ont tous deux décidé de raviver leur romance.

Danniella s’est séparée de son premier mari Kevin Jenkins en 2014 après 13 ans de mariage.

Danniella a hâte pour ses retrouvailles romantiques[/caption]