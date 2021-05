À l’intérieur de l’escapade romantique de Teen Mom Briana DeJesus à Miami avec le tatoueur Javi, remplie de voyages au zoo, de rendez-vous avec des sushis et plus

Briana DeJesus, de TEEN Mom 2, s’est mise à l’aise avec son petit ami tatoueur, Javi, lors d’une escapade romantique à Miami ce week-end.

le MTV étoile et son nouvel homme Nous avons passé un week-end luxueux dans leur suite d’hôtel haut de gamme qui offrait une vue panoramique sur l’océan et regardait l’immense piscine tropicale du complexe.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Instagram @_brianadejesus

Briana DeJesus s’est mise à l’aise avec son nouveau petit ami tatoueur[/caption]

Instagram @_brianadejesus

Leur suite en bord de mer était remplie de pétales de rose en forme de cœur[/caption]

Instagram @_brianadejesus

Le couple a profité d’une vue imprenable sur l’océan depuis leur chambre de grande hauteur[/caption]

Alors que les tourtereaux arrivaient dans leur chambre, une traînée de roses blanches était parsemée dans le couloir qui menait à leur lit king-size.

Les pétales ont également créé un cœur sur le matelas pour créer l’ambiance du week-end du couple.

Alors que Javi a filmé une tournée vidéo, il a montré aux fans le patio de leur gratte-ciel qui faisait face à la mer.

Ils ont partagé un baiser passionné alors qu’ils s’asseyaient sur leurs chaises longues en plein air en admirant la belle vue.

Après avoir atterri à Miami, le couple a passé la journée à l’exposition de la Zoological Wildlife Foundation pour sortir avec des animaux sauvages.

Instagram @_brianadejesus

Des poignées de pétales de rose menaient de la porte au lit du couple[/caption]

Instagram @_brianadejesus

De leur balcon d’hôtel, la star de la télévision pouvait voir les piscines tropicales[/caption]

Instagram @_brianadejesus

La personnalité de Teen Mom semblait s’amuser au bord de la plage à Miami[/caption]

Briana, 27 ans, a nourri un adorable bébé paresseux avec un morceau de pomme alors qu’elle jaillissait de «les adorer».

Le duo s’est régalé au Blue Ribbon Sushi pour des fruits de mer et du saké lors d’un dîner en soirée.

Elle s’est récemment rapprochée de son petit ami tatoueur Javi.

Le couple sort ensemble depuis un certain temps et elle l’a appelé son «futur mari» dans un post Instagram.

Elle a également salué son ex Javi Marroquin – qui porte le même nom que son nouveau petit ami.

Instagram @_brianadejesus

Ils sont sortis pour un dîner en soirée au Blue Ribbon Sushi[/caption]

Instagram @_brianadejesus

Briana a montré son nouvel homme sur ses histoires Instagram[/caption]

Instagram @_brianadejesus

Elle a nourri un bébé paresseux une pomme et a jailli qu’elle « aime » l’animal[/caption]

Instagram @_brianadejesus

Le zoo avait également un singe que les invités pouvaient saluer[/caption]

Dans une conversation avec E! News, elle a parlé de sa romance en disant: «Son nom est Javi, ce qui est bizarre, je sais.

«Nous avons pris les choses très lentement. J’essaie de ne pas trop le garder près des caméras car il n’est pas très à l’aise.

«Il est toujours très timide et il ne comprend pas vraiment toute la vie télévisuelle, alors j’essaie de le garder séparé autant que je peux.

« Ce qui est un combat pour moi parce que j’ai l’impression de vivre une triple vie: la vie de maman, la vie à la télé, puis la vie de petite amie. »

La personnalité de la réalité a poursuivi: «Je navigue et j’essaye et j’espère que c’est lui. Il est si gentil. Je n’ai jamais rencontré un homme aussi sincère et authentique et qui me respecte autant.

Instagram

Briana a récemment appelé son nouveau petit ami son « futur mari »[/caption]

Instagram

La maman adolescente a déjà des filles Nova et Stella[/caption]

Plus tôt cette semaine, les fans ont affirmé Briana avait l’air méconnaissable comme elle a filmé le MTV retrouvailles à New York.

Posant sur le Adolescent maman 2 canapé de réunion, la maman de deux enfants a posé pour un selfie dans un blazer noir et un haut noir échancré en dessous.

Elle portait sa brune, les cheveux mi-longs en vagues et optait pour un maquillage subtil.

Briana a sous-titré la photo: «Réunion de maman adolescente 2 # 27neverlookedsogood.»

Ses fans se sont précipités non seulement pour complimenter la star de télé-réalité, mais aussi pour souligner à quel point elle était différente sur la photo.

Instagram

Briana a récemment été critiquée pour avoir « l’air méconnaissable » sur Instagram[/caption]





«Cela ne ressemble même pas à Briana», a écrit un utilisateur d’Instagram.

Un autre a ajouté: « Quel filtre elle utilise, parce que nous savons mieux » tandis qu’un troisième a déclaré: « Je pensais que cette photo était Jade au début lol. »

La réunion de New York est survenue après qu’il a été révélé que les cotes de Teen Mom 2 avaient chuté après que Chelsea Houska, la favorite des fans, ait quitté l’émission MTV.