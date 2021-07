À l’intérieur de l’escapade romantique de Molly-Mae Hague et Tommy Fury alors qu’ils célèbrent leur 2e anniversaire

MOLLY-MAE Hague et Tommy Fury ont profité d’une escapade romantique alors qu’ils célébraient leur 2e anniversaire.

Cela fait deux ans que les stars de Love Island sont tombées éperdument l’une sur l’autre dans l’émission de rencontres ITV2.

Molly-Mae Hague et Tommy Fury ont profité d'une escapade romantique à Bath pour célébrer leur 2e anniversaire

Molly et son petit ami boxeur, tous deux âgés de 22 ans, se sont rendus à Homewood à Bath pour passer du bon temps ensemble.

La star de YouTube a été surprise avec un énorme bouquet de fleurs roses, des ballons en forme de cœur et des cadeaux.

Son petit ami romantique Tommy avait fait beaucoup d’efforts pour la couvrir d’affection après deux ans ensemble.

Partageant des clichés du doux geste, Molly a écrit: « Toujours plein de surprises. La fille la plus chanceuse au monde de t’avoir Tommy. »

La belle blonde a été surprise par son petit ami

Molly-Mae a jailli de son magnifique bouquet de fleurs

L’influenceur a ensuite donné aux fans un aperçu de leur superbe coussin pour le week-end – avec une chambre confortable et une salle de bain de luxe.

Molly-Mae a ensuite également montré les vues rurales à couper le souffle depuis leur fenêtre, écrivant: « Tellement excité pour cette escapade paisible. »

Plus tôt cette semaine, la beauté blonde a félicité son petit ami aimant de l’avoir gâtée.

Partageant des clichés d’eux ensemble, Molly a écrit: « Deux ans à s’aimer inconditionnellement.

La star de Love Island a déclaré qu'elle se sentait comme la « fille la plus chanceuse du monde »

« Comment avons-nous eu autant de chance ? »

Elle a ajouté: « Je serai obsédée par toi pour toujours. »

Molly a ensuite posté une photo du premier moment où ils se sont rencontrés lorsque Tommy l’a rejointe dans le bain à remous après être entré dans la villa comme une bombe.

Le couple s’est embrassé – ne sachant pas qu’ils avaient trouvé leur âme sœur dans une émission de télé-réalité.

Molly-Mae a donné aux fans un aperçu de l'hébergement confortable

La paire aimée a partagé des clichés du paysage à couper le souffle

Montrant aux fans la bouteille de parfum pouvant coûter jusqu’à 215 £, Molly a écrit : « Le parfum le plus nostalgique pour moi.

« Je l’ai porté tous les jours pendant les six premiers mois de notre relation et chaque fois que je le vaporise, cela me ramène au premier que nous avons passé ensemble au Royaume-Uni. »

Les deux stars ont récemment eu 22 ans et n’ont pas caché leur désir de dire oui et d’avoir des enfants dans un « futur proche ».

Le couple discutait avec des fans sur Instagram Q and A le mois dernier lorsqu’un fan a demandé: « Quand avez-vous des enfants ensemble? Sentez-vous qu’ils seraient parfaits », suivi d’une émotion face à Emoji.

Le couple n'a pas caché son intention de se marier un jour

Pourtant, leur réponse a montré qu’ils avaient peut-être des délais différents pour leurs projets familiaux – mais ils étaient très certainement sur leur radar.

La fondatrice de la marque Filter Tan, Molly, a déclaré: « Tant de questions sur le moment où nous voulons avoir des enfants évidemment », avant de questionner son homme: « Quand pensez-vous que nous voulons des enfants Tommy? »

Elle a suggéré : « Un futur proche ? avant de répondre : « Chaque fois que nous grandissons vraiment tous les deux. »

L’ambassadrice de BeautyWorks a alors sondé : « Alors pas avant un moment alors.

« Surtout pas pour vous », avant que le clip ne soit coupé, laissant les fans se demander quelle est la chronologie exacte.