Bravo à la bonne compagnie pour la nouvelle année.

Quand il était temps de dire au revoir à 2020 et bonjour à 2021, Scott Disick, 37 et Amelia Gray Hamlin, 19 ans, a décidé de quitter le sud de la Californie pour se rendre dans une destination tropicale à Cabo San Lucas, au Mexique.

Selon une source, le couple s’est envolé pour la ville à bord d’un jet privé et est resté au Montage Los Cabos pendant quatre nuits.

« Ils étaient avec un petit groupe d’amis et tout le monde traînait ensemble à la plage et à la piscine », a expliqué la source. «Scott et Amelia étaient discrets pendant leurs vacances. Ils ont passé la plupart de leur temps à se détendre et à se détendre.

Alors que le couple n’a pas encore publié de photos ensemble sur les réseaux sociaux, Amelia a haussé les sourcils lorsqu’elle a posé en bikini au bord de l’océan bleu ce week-end. «J’adore me coucher sur une pierre dure», elle partagé le dimanche 3 janvier. « So confortable. »