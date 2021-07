À l’intérieur de l’escapade de Scott Disick dans les Hamptons avec Amelia Hamlin, 20 ans et trois enfants après les « fiançailles » de l’ex Kourtney Kardashian

SCOTT Disick a fui vers l’est pour une escapade avec sa petite amie, Amelia Hamlin, 20 ans, ainsi que lui et les trois enfants de Kourtney, suite à l’annonce des fiançailles de la star.

La star de KUWTK semblait prendre une pause nécessaire après le reportage exclusif de The Sun selon lequel la mère de ses enfants avait s’est fiancé au rockeur Travis Barker, 45 ans, à Las Vegas le week-end dernier.

Instagram

Scott Disick, 39 ans, et Amelia Hamlin, 20 ans, se sont envolés vers l’est pour une escapade avec ses trois enfants[/caption]

Avec l’aimable autorisation de Michael Simon

Scott a été vu au bord de la piscine à la maison Poppi faisant signe à Amelia qui se trouvait à proximité[/caption]

Une source a déclaré en exclusivité au Sun que l’escapade de Scott s’était bien déroulée jusqu’à présent.

« Amelia partage un grand lien avec Scott, ainsi que ses enfants. Ils profitent de ce voyage pour apprendre à mieux se connaître. »

La source a ajouté que Scott, 38 ans, et Amelia passent un bon moment et qu’elle aime vraiment passer du temps avec ses enfants.

La star de télé-réalité qui partage Mason, 11 ans, Penelope, 9 ans, et Reign, 6 ans, avec Kourtney, a eu les enfants pour une escapade dans la destination estivale populaire de New York.

Scott a été photographié jeudi assis au bord de la piscine à The Poppi House et a été vu en train de renoncer à sa petite amie, tout en sirotant un soda prébiotique Poppi.

TEMPS PARFAIT

Son voyage fait suite à l’annonce de la proposition de Kourtney le week-end dernier.

Une source a déclaré au Sun que le batteur de Blink-182 s’était agenouillé pour demander à sa petite amie de sept mois de l’épouser lors d’un voyage à regarder un combat UFC, a déclaré la source – et le couple envisage de se marier plus tard cette année.

« Je pense Travis planifie la proposition depuis des lustres », a déclaré une source proche de l’aîné Kardashian sœur.

« Ils veulent fonder leur propre famille ensemble – c’est la chose la plus importante pour eux parce qu’ils ont tous les deux des enfants, mais ils veulent réunir les deux familles. »

Alabama, la fille adolescente de Travis a posté un message disant « félicitations » et ajoutant qu’elle était « tellement heureuse » pour eux – alors que Kourtneyla soeur de Khloé envoyé un énorme bouquet de fleurs.

Le coiffeur de Kourtney ajouté à la spéculation en partageant des photos d’eux depuis Vegas et en écrivant : « MAINTENANT, je comprends pourquoi les gens se marient à Vegas. Il n’y a rien comme l’amour ET un bon moment.

Kourtney, 42 ans, et Travis, 45 ans, a déclenché des rumeurs selon lesquelles ils s’étaient mariés dans la ville – célèbre pour ses mariages rapides – avec une image cryptique du couple se tenant la main sous-titrée : « Que se passe-t-il à Vegas.

Mais le la spéculation a été rapidement rejetée après qu’une source du bureau des licences de mariage du comté de Clark a déclaré au Sun qu’ils n’étaient pas venus – ce qu’ils auraient dû faire pour se marier.

« Kourt n’a jamais été marié, et pendant des années, a dit [her ex] Scott [Disick] elle n’était pas intéressée à cause du divorce de ses parents », a déclaré la source.

« Elle a en fait refusé Scott à quelques reprises – mais les choses avec Travis sont différentes. Ils ont beaucoup parlé de mariage et d’avenir.

« Elle ne veut pas d’un » mariage de démonstration « comme ses sœurs, juste une belle célébration intime où il s’agit de fonder une nouvelle famille. »

Récemment, Kourtney a a déclenché des rumeurs de grossesse en portant des vêtements amples, abandonner la viande et le poisson et arrêter de boire de l’alcool.





L’ami a ajouté qu’un autre bébé est définitivement dans le KUWTK les plans de la star.

« Pour elle, elle veut passer à la partie bébé et a l’impression qu’elle a enfin sa fin heureuse de conte de fées et veut juste que tout commence immédiatement », a déclaré le copain.

« Travis est tout aussi excité et tout à fait sur la même longueur d’onde. »

Instagram

Travis et Kourtney ont été félicités par leur famille et leurs amis après leur week-end à Vegas[/caption]

Instagram

Sur les photos, Travis s’est assuré de couvrir la main de Kourtney[/caption]

Scott Disick/Instagram

Scott a emmené les enfants dans l’est, avec sa petite amie Amelia Hamlin, 20 ans[/caption]